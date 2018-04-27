Виталий Портников: сегодня решится судьба "Северного потока-2"

27 апреля, 2018, 13:17

Портников Виталий

Чтобы убедить Дональда Трампа в целесообразности его строительства у Меркель должны быть очень сильные аргументы

Помощники федерального канцлера Ангелы Меркель и немецкие СМИ называют тему будущего строительства "Северного потока-2" одним из самых важных вопросов сегодняшних переговоров главы правительства Германии с президентом Соединенных Штатов.

Примечательно, что именно эта тема считается одной из приоритетных для встречи в Вашингтоне. И это понятно. Ведь американская администрация может одним только росчерком пера - то есть внесением "Газпрома" в санкционный список - поставить точку на перспективах проекта. Никакого "Северного потока-2" просто не будет.

И для того, чтобы убедить Дональда Трампа в нецелесообразности такого решения, у Меркель должны быть очень сильные аргументы. Ведь и американский президент, в свою очередь, в вопросе санкций зависим от общественного мнения и позиции конгресса. Ему необходимо будет обьяснить своим согражданам, почему "Газпром" - этот "кошелёк" самого Путина и конкурент американских газовиков - не попадает под действие санкций.

Меркель необходимо будет защитить несколько позиций сразу. Первая - доказать, что конкуренция со стороны "Газпрома" не помешает интересам США на энергетическом рынке Европы. Трамп - убежденный лоббист интересов американского бизнеса. Ему трудно понять, почему нельзя "замочить" "Газпром", если для этого есть такая замечательная политическая возможность.

Вторая - доказать, что строительство "Северного потока-2" не приведёт к усилению зависимости Германии от поставок российского монополиста. На Западе уже поняли, что Путин пытается использовать газ в качестве орудия политического давления и не хотят предоставлять российскому президенту дополнительные возможности для этого.

Третья - доказать, что строительство "Северного потока-2" не приведёт к возрастанию давления России на Украину и возможности новой войны на востоке Европы. Важно, что опасность такого развития событий увидели и в самой Германии. Во время недавнего визита в Берлин президента Украины Петра Порошенко Ангела Меркель впервые заговорила о политическом измерении проекта и о том, что согласие Германии с его осуществлением должно быть увязано с сохранением российского транзита через Украину.

Теперь уже ясно, что эти слова были не просто откликом на разъяснения украинского президента, но и подготовкой к встрече с президентом американским. Перед отлетом Ангелы Меркель в Вашингтон в ее канцелярии говорили не только о сохранении транзита, но и о сохранении уровня доходов Украины от транзита - попросту говоря, о сохранении рентабельности украинской ГТС.

Возникает, однако, вопрос: если Трамп согласится с аргументацией Меркель и стороны смогут зафиксировать гарантии и энергетической независимости Германии, и эффективности украинской ГТС - то зачем тогда "Северный поток-2" нужен уже самому "Газпрому"?

Ведь Кремль поставил перед менеджерами российской газовой корпорации простую задачу - изоляцию Украины для облегчения возможностей военной агрессии против нашей страны и ее оккупации. И если строительство "Северного потока-2" не создаёт возможности для войны, то зачем тогда этот проект нужен Путину?