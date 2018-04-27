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Меркель в Вашингтоне обсудит с Трампом "Северный поток-2"


фото: REUTERS
В пятницу, 27 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в США обсудит с президентом Дональдом Трампом вопрос строительства российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, Меркель попытается убедить Трампа в том, что зависимость Германии от российского топлива не столь велика, как считает Вашингтон, и Путин не имеет возможности шантажировать Берлин угрозой перекрыть газ.

"Доля российских газовых молекул в общем потреблении этого топлива в Германии не 60%, как кто-то заверяет, а только 37%", - заявили на брифинге советники Меркель.

По словам немецких правительственных экспертов, имеющиеся на мировом рынке излишки сжиженного природного газа и недогруженные мощности приемных терминалов в Европе позволят при необходимости заменить весь объем российского трубопроводного газа, идущего в Германию. При этом в Берлине признают, что цены на крапленый газ на треть выше, но напоминают, что есть также газ из Норвегии, предполагается - из Азербайджана и месторождений в Средиземноморье, которые сейчас осваиваются.

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Также Меркель обсудит с Трампом новые американские санкции, введенные на 6 апреля против российских топ-чиновников, олигархов и их компаний.

"Пока эти санкции не сказались на нашей экономике, но потенциально могут оказаться даже очень болезненными, поскольку через этих олигархов и их предприятия немецкие фирмы тесно связаны с российской экономикой", - заявили советники канцлера.

Немецкие чиновники отметили, что Меркель "будет рада, если американский президент сделает исключение для фирм Германии".

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