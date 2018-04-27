Меркель в Вашингтоне обсудит с Трампом "Северный поток-2"
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным издания, Меркель попытается убедить Трампа в том, что зависимость Германии от российского топлива не столь велика, как считает Вашингтон, и Путин не имеет возможности шантажировать Берлин угрозой перекрыть газ.
"Доля российских газовых молекул в общем потреблении этого топлива в Германии не 60%, как кто-то заверяет, а только 37%", - заявили на брифинге советники Меркель.
По словам немецких правительственных экспертов, имеющиеся на мировом рынке излишки сжиженного природного газа и недогруженные мощности приемных терминалов в Европе позволят при необходимости заменить весь объем российского трубопроводного газа, идущего в Германию. При этом в Берлине признают, что цены на крапленый газ на треть выше, но напоминают, что есть также газ из Норвегии, предполагается - из Азербайджана и месторождений в Средиземноморье, которые сейчас осваиваются.
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Также Меркель обсудит с Трампом новые американские санкции, введенные на 6 апреля против российских топ-чиновников, олигархов и их компаний.
"Пока эти санкции не сказались на нашей экономике, но потенциально могут оказаться даже очень болезненными, поскольку через этих олигархов и их предприятия немецкие фирмы тесно связаны с российской экономикой", - заявили советники канцлера.
Немецкие чиновники отметили, что Меркель "будет рада, если американский президент сделает исключение для фирм Германии".
- Напомним, ранее Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод до Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
- Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2".
- Во время визита в Киев Ангела Меркель подчеркнула в разговоре с Петром Порошенко в необходимости сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2".
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