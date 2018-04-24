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Ульяна Букатюк 24 апреля, 2018 вторник

Образовательная реформа в действии: как будут набирать первоклассников, готовы ли учителя и хватит ли денег

В первый класс по территориальному принципу, учеба для учителей и новое школьное оборудование. Какой будет новая украинская школа уже в сентябре

В первый класс по территориальному принципу, учеба для учителей и новое школьное оборудование. Какой будет новая украинская школа уже в сентябре

23 апреля в Украине стартовал прием документов первоклассников. Теперь в школы в первую очередь будут зачисляться дети, проживающие на закрепленной территории обслуживания, то есть в микрорайоне школы. Кампания продлится до 31 мая.

Однако нововведение уже наделало много шума среди родителей. В чем проблема, что еще изменится для первоклассников уже в этом году и готовы ли к переменам учителя и учебные заведения

Школа во дворе

В марте МОН вынесло на общественное обсуждение проект приказа о порядке зачисления в школы. Согласно им ребенок должен получать начальное образование в ближайшей к дому школе государственной или коммунальной собственности. По мнению законодателей, это должно уничтожить практику “вступительных взносов”, конкурсов и курсов для подготовки с бонусными баллами.

В первый класс в государственные и коммунальные заведения ребенок должен поступать без всяких конкурсов.

“Когда талантливая маленькая личность не смогла попасть в школу мечты родителей исключительно из-за того, что на одно место было восемь претендентов, которые так же талантливы и старательны, говорить о справедливости очень сложно. Конкурс для шестилетнего ребенка – это своеобразный булинг”, - объясняет необходимость территориальной привязки директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Киева Елена Фиданян.

Но это положение закона вызвало бурную дискуссию среди родителей и общественных организаций. Чтобы ребенок попал в первый класс, одному из родителей необходимо:

  • Узнать номер школы, за которой закреплен ваш дом. Это можно сделать на сайтах районных управлений образования, а также на сайте Департамента образования и науки, молодежи и спорта на электронных ресурсах "Образовательная карта города Киева" (https://osvita-map.monitoring.in.ua/overhaul/) и "Информационно-аналитическая система "Имущество"" (http://gis.kievcity.gov.ua/);

  • Собрать пакет необходимых документов, а именно: заявление, медицинскую справку 086, копию свидетельства о рождении или иного документа, удостоверяющего личность;

  • Прийти в школу до 31 мая в определенное для этого администрацией время. Ребенка можно не брать.

nullМожно и в другие школы

Однако вызывает проблему подтверждение места проживания. Это можно сделать или пропиской, или действительным договором аренды жилья в соответствующем районе. Но немало людей живут не по месту прописки и снимают жилье без заключения договора. Так что это - нарушение права доступа к образованию, убеждены родители.

Впрочем, в МОН уверяют, что паниковать не стоит. Подтвердить место проживания можно более 10 документами, уверяет Министр образования и науки Лилия Гриневич. Например, для удобства громады Киева и избежания лишней бюрократической волокиты все школы получили сведения из Единого Государственного реестра, подтверждающие место проживания 25 тысяч детей – потенциальных первоклассников.

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Если сведения о вашем ребенке внесены в реестр, то вам не нужно никаких дополнительных документов, удостоверяющих место проживания, поясняет Елена Фиданян.

В случае, если по определенным причинам вы не зарегистрировались по месту жительства, вам необходимо обратиться в районный отдел регистрации, и уже на следующий день школа получит подтверждение о регистрации.

Кроме того, по желанию родители могут отдать ребенка в другую школу на свободные места, уверяют в МОН. Информацию о наличии таких мест можно найти в заведении, на его сайте или сайте соответствующего органа управления образования в течение трех рабочих дней со дня их появления.

Школы к 1 июня должны обнародовать, сколько детей по территориальной принадлежности будет в них учиться. Зачисление на свободные места производится до 15 июня.

Преимущество в зачислении в конкретную школу будет у детей, чьи братья-сестры уже учатся в учебном заведении. Как распределить остаток свободных мест в школе педагогический совет будет решать самостоятельно. Один из возможных вариантов, который предлагают в МОН – жеребьевка.

Даже если ребенок не попал в желаемую школу, он всегда может вернуться в территориально закрепленное заведение, уверяет госпожа Гриневич.

Реформа учителей

Но чтоб изменить украинскую школу, прежде всего надо подготовить для реформы учителей. В 2017 году зарплата учителей выросла на 50%, с первого января 2018 года - еще на 25%.В Министерстве также взялись за переобучение педагогов.

На обучение учителей, которые 1 сентября станут классными руководителями первоклассников, правительство выделило 370 млн грн.

Поэтому уже сейчас 22 тысячи педагогов проходят курсы повышения квалификации в несколько сессий и дистанционно обучаются через интернет на учебной платформе EdEra. Дистанционный курс состоит из 6 модулей, которые учителя должны освоить к лету.

Сначала необходимость онлайн-обучения вызвала определенную панику среди педагогов. Пошла молва о том, что регистрация на курс закончится 1 февраля, хотя она должна была только начаться. Из-за этого взволнованные учителя “положили” сайт в первый же день регистрации.

Немало педагогов из-за необходимости проходить онлайн-обучение впервые создали электронные адреса и боялись, что без прохождения курсов как можно быстрее их уволят.

Поэтому страх ошибиться или не успеть подтолкнул часть учителей поделиться правильными ответами в учительских фейсбук-группах, проходить все 6 модулей в первую же ночь и “обрывать” телефонные линии Министерства и онлайн-платформы.

Вот как это описывает советник министра образования Иванна Коберник:

“Все кто подсказывал и давал списывать, зафиксированы. Большинство их имен и электронных адресов, по которым они зарегистрированы на курс, уже установлены. Сейчас принимается решение, что делать с их результатами”, - уверяет Коберник.-“С одной стороны, есть все основания аннулировать их ответы. С другой стороны – глядя на эту массу напуганных взрослых людей, не хочется их запугать еще больше”.

Впрочем, не все так плохо - немало учителей в комментариях одобрительно отзывались о реформе и онлайн-курсах и благодарили за возможность расти.

Ведь главная идея реформы в том, что в новом учебном году учителя будут иметь больше свободы. Согласно утвержденному стандарту начальной школы, преподаватель сможет работать по собственной учебной программе, ориентируясь на темпы и успехи своего класса.

Лего и новые парты для учеников

В 2018 году на внедрение реформы выделено рекордную сумму денег. На переоснащение школ из государственного бюджета выделят 1 млрд 385 млн грн.

"40% будет направлено на закупку дидактических материалов для первых классов, которые помогут им обучаться в игре. Еще 40% - на закупку современной мебели, остальные 20% должны использовать на закупку компьютерного оборудования для первых классов".

По словам Коберник, деньги распределят между всеми областями Украины. Суммы будут зависеть от количества учащихся в области.

Все первые классы в Украине, которые будут учиться с 1 сентября 2018 года, бесплатно получат наборы LEGO, которые помогут внедрять игровые методы обучения.

В МОН недавно обнародовали, как должна выглядеть новая украинская школа. В школьных классах появятся новые парты и стулья, которые могут регулироваться по высоте, чтобы сохранять правильную осанку учащихся. Также кабинеты оборудуют интерактивными досками и другим современным оборудованием. Предполагается, что мебель будут выполнена в ярких цветах, а дополнять их будут красивые рисунки на стенах.

Хватит ли на все денег

В вопросе финансирования реформы образования в МОН большие надежды возлагают на децентрализацию. В 100 школах, где министерство проводило эксперимент в 2017 году, учебную среду создавали сами громады. Из государственного бюджета не использовали ни копейки.

В 2018 году государственное финансирование будет предоставляться местным органам самоуправления на принципах софинансирования:

  • 70/30 – для школ в городах областного значения. То есть соответствующие местные органы власти должны профинансировать хотя бы 30% стоимости оборудования.

  • 90/10 – для школ в районах и ОТГ. То есть соответствующие местные органы власти должны профинансировать хотя бы 10% стоимости оборудования.

  • 95/5 – для школ в горной местности и на линии соприкосновения. То есть соответствующие местные органы власти должны профинансировать хотя бы символические 5% стоимости оборудования.

И такая система уже дает свои плоды. Например, в Херсоне большую текучесть кадров среди молодых педагогов общеобразовательных учебных заведений решили остановить установлением для них 10 ежегодных стипендий, которые будут выплачиваться за счет средств городского бюджета.

В законе об образовании, который Рада приняла осенью, также предусмотрено положение “деньги ходят за ребенком”, то есть, что государство будет платить за образование ребенка даже в частных учебных заведениях. Впрочем, пока что эта новация не работает.

В МОН утверждают, что частные школы будут получать деньги из госбюджета на обучение каждого ребенка уже с 2019 года, но предлагают обсудить механизмы реализации.

“Да, это может быть требование бесплатного зачисления определенного процента детей с особыми образовательными потребностями и тому подобное. Нам вместе с сообществом нужно прописать правильный механизм для таких школ, который учитывал бы современный контекст”, – объясняет Лилия Гриневич.

 
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