Виталий Портников: "Северный поток-2" признан политическим

11 апреля, 2018, 13:15

Портников Виталий

Меркель впервые признала, что при строительстве газопровода необходимо учитывать политические факторы

Украинские наблюдатели - в особенности из тех медиа, которые стараются подыгрывать российской политической повестке - поспешили объявить визит президента Петра Порошенко в Берлин безрезультатным.

Действительно, добиться каких-либо реальных результатов в урегулировании на Донбассе при очевидной российской обструкции практически невозможно. Однако второй важный вопрос повестки дня - участие Германии в строительстве газопровода "Северный поток-2" неожиданно получил новое измерение именно после переговоров Порошенко и Меркель.

Федеральный канцлер впервые признала, что при строительстве газопровода необходимо учитывать политические факторы и что с ее точки зрения - то есть с точки зрения Германии "проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая судьба украинского транзита".

Проще говоря - Германия не согласится со строительством "Северного потока-2" в случае, если не будет обеспечено продолжение транзита по украинской трубе.

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А так как весь проект задумывался именно для того, чтобы "Газпром" мог отказаться от этого транзита, "Северный поток-2" теряет какой бы то ни было практический смысл. Потому что прокачивать газ по украинской ГТС намного дешевле. И - что самое важное - благодаря наличию уникальных подземных хранилищ количество газа, которое можно поставить через украинскую ГТС, увеличивается или уменьшается в зависимости от потребностей. А "Северный поток-2" имеет конкретную пропускную мощность.

Меркель трудно и раньше было назвать активной сторонницей проекта "Северный поток-2". Однако она была вынуждена соглашаться с логикой его лоббистов, среди которых были и лидеры социал-демократов, ее партнеров по "большой коалиции".

Однако в новом правительстве нет уже многих закадычных друзей главного лоббиста Москвы Герхарда Шрёдера. Да и отношение к России на Западе после эксцессов в Солсбери и Думе ухудшается с каждым часом. Меркель может больше не опасаться, что отказ от поддержки "Северного потока-2" негативно повлияет на ее позиции.

Просто сравните то, что говорила канцлер о "Северном потоке-2" еще в феврале, после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и то, что она сказала на пресс-конференции с Петром Порошенко. И вы увидите отчетливое различие в оценках.

Справедливости ради нужно признать, что руководство "Газпрома" в последнее время тоже признает невозможность отказа от украинского транзита. На фоне переговоров Порошенко и Меркель в московской газете "Ведомости" появилась информация о начале консультаций между "Газпромом" и "Нафтогазом" о подготовке нового транзитного соглашения, которое будет действовать с 2020 года.

Как это ни парадоксально, но у украинской стороны сейчас куда больше возможностей отстоять соглашение, нормы которого "Газпром" вынужден будет исполнять - ведь норм действующего сейчас транзитного договора российский газовый монополист не придерживался никогда.