 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Виталий Портников: "Северный поток-2" признан политическим


фото: REUTERS
Меркель впервые признала, что при строительстве газопровода необходимо учитывать политические факторы

Украинские наблюдатели - в особенности из тех медиа, которые стараются подыгрывать российской политической повестке - поспешили объявить визит президента Петра Порошенко в Берлин безрезультатным.

Действительно, добиться каких-либо реальных результатов в урегулировании на Донбассе при очевидной российской обструкции практически невозможно. Однако второй важный вопрос повестки дня - участие Германии в строительстве газопровода "Северный поток-2" неожиданно получил новое измерение именно после переговоров Порошенко и Меркель.

Федеральный канцлер впервые признала, что при строительстве газопровода необходимо учитывать политические факторы и что с ее точки зрения - то есть с точки зрения Германии "проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая судьба украинского транзита".

Проще говоря - Германия не согласится со строительством "Северного потока-2" в случае, если не будет обеспечено продолжение транзита по украинской трубе.

Читайте также: "Газпром" ответил Меркель: транзит газа через Украину не прекратится при одном условии

А так как весь проект задумывался именно для того, чтобы "Газпром" мог отказаться от этого транзита, "Северный поток-2" теряет какой бы то ни было практический смысл. Потому что прокачивать газ по украинской ГТС намного дешевле. И - что самое важное - благодаря наличию уникальных подземных хранилищ количество газа, которое можно поставить через украинскую ГТС, увеличивается или уменьшается в зависимости от потребностей. А "Северный поток-2" имеет конкретную пропускную мощность.

Меркель трудно и раньше было назвать активной сторонницей проекта "Северный поток-2". Однако она была вынуждена соглашаться с логикой его лоббистов, среди которых были и лидеры социал-демократов, ее партнеров по "большой коалиции".

Однако в новом правительстве нет уже многих закадычных друзей главного лоббиста Москвы Герхарда Шрёдера. Да и отношение к России на Западе после эксцессов в Солсбери и Думе ухудшается с каждым часом. Меркель может больше не опасаться, что отказ от поддержки "Северного потока-2" негативно повлияет на ее позиции.

Просто сравните то, что говорила канцлер о "Северном потоке-2" еще в феврале, после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и то, что она сказала на пресс-конференции с Петром Порошенко. И вы увидите отчетливое различие  в оценках.

Справедливости ради нужно признать, что руководство "Газпрома" в последнее время тоже признает невозможность отказа от украинского транзита. На фоне переговоров Порошенко и Меркель в московской газете "Ведомости" появилась информация о начале консультаций между "Газпромом" и "Нафтогазом" о подготовке нового транзитного соглашения, которое будет действовать с 2020 года.

Как это ни парадоксально, но у украинской стороны сейчас куда больше возможностей отстоять соглашение, нормы которого "Газпром" вынужден будет исполнять - ведь норм действующего сейчас транзитного договора российский газовый монополист не придерживался никогда.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать