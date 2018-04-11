"Газпром" ответил Меркель: транзит газа через Украину не прекратится при одном условии
Об этом заявил глава российского концерна Алексей Миллер, сообщают "РИА Новости".
Он отметил, что "Газпром" никогда не поднимал вопрос об отказе от украинского транзита, однако российская ресурсная база смещается на север, поэтому в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах.
"Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", - подчеркнул Миллер.
Отметим, вчера во время совместной конференции с президентом Петром Порошенко канцлер Германии Ангела Меркель говорила о российском проекте газопровода "Северный поток-2". Тогда она заявила, что обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
"Во время телефонного разговора с Путиным я сказала, что не может такого быть, что из-за "Северного потока" Украина практически больше не будет иметь никакого значения как транзитер природного газа", - подчеркнула Меркель.
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- Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
- В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
- 5 апреля правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газопровод "Северный поток-2" будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет.
- Порошенко накануне заявил в интервью, что Германии не стоит заключать сделки с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2", а вместо этого следует договориться о транзите через Украину.
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