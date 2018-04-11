"Газпром" ответил Меркель: транзит газа через Украину не прекратится при одном условии

11 апреля, 2018, 07:59

"Газпром" может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 миллиардов кубометров в год при определенном условии

Об этом заявил глава российского концерна Алексей Миллер, сообщают "РИА Новости".

Он отметил, что "Газпром" никогда не поднимал вопрос об отказе от украинского транзита, однако российская ресурсная база смещается на север, поэтому в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах.

"Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", - подчеркнул Миллер.

Отметим, вчера во время совместной конференции с президентом Петром Порошенко канцлер Германии Ангела Меркель говорила о российском проекте газопровода "Северный поток-2". Тогда она заявила, что обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

"Во время телефонного разговора с Путиным я сказала, что не может такого быть, что из-за "Северного потока" Украина практически больше не будет иметь никакого значения как транзитер природного газа", - подчеркнула Меркель.

Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы