Виталий Портников: с коррупцией борются ради равных шансов

6 апреля, 2018, 13:22

Портников Виталий

Эти равные шансы не приводят к богатству. Для процветания нужны десятилетия труда, разочарований, и только после этого - достижений

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам заключения. Она стала еще одним руководителем государства, которому придётся сидеть в тюрьме за коррупционные преступления. Злоупотребления Пак Кын Хе связаны с интересами одной из ведущих корпораций Южной Кореи - Samsung, фактический руководитель которой тоже находится под арестом.

Вынесение приговора Пак Кын Хе практически совпало с коррупционными обвинениями, которые прокуратура выдвинула против ее предшественника на посту президента страны Ли Мен Бака. Бывший президент подозревается в организации целой коррупционной сети и совершении ряда других правонарушений.

С выдвижением этих обвинений "неподсудных" президентов Южной Кореи практически не осталось. Ли Мен Бак был последним. Его предшественник Но Му Хен преодолел импичмент, но по окончании срока полномочий покончил с собой.

В коррупции обвиняли и его предшественников, среди которых были очень разные люди - генералы и правозащитники, диктаторы и лауреаты Нобелевской премии мира. Но всех их объединяло одно - подозрения в коррупционных злоупотреблениях. И, вместе с тем, именно эти люди - отцы "корейского экономического чуда". Как такое может быть?

Очень просто. Украинцев убедили в том, что победа в борьбе с коррупцией гарантирует автоматическое улучшение благосостояния, а сохранение олигархии и коррумпированной власти - путь к консервации бедности и нищеты. И то, и другое - ложь. Олигархическое государство с коррумпированной элитой может успешно реформироваться и быть богатым - Южная Корея тому пример. А государство, которое преодолеет коррупцию, может десятилетиями оставаться бедным, таких примеров тоже предостаточно.

Конечно, лучше всего и коррупцию победить, и с бедностью покончить. Но это не у всех получается.

Я не сомневаюсь, что сейчас набегут самоназначенные "антикоррупционные активисты" и скажут, что я "оправдываю власть" и призываю не бороться с коррупцией. Так вот - все наоборот. Я - решительный сторонник борьбы с коррупцией просто потому, что уверен: десятилетия жизни в честной бедности лучше жизни в неправедном богатстве.

Я просто призываю не лгать. Я призываю не утверждать, что одно обязательно следует из другого, что победа над коррупцией обязательно приведёт к улучшению благосостояния. Потому что когда не приводит - тогда люди вновь возвращаются к привычному патерналистскому состоянию, вновь хотят вручить свою судьбу коррупционерам или олигархам.

Хороший пример этого - Грузия, в которой борьба с коррупцией привела к восстановлению олигархии и маргинализации борцов.

С коррупцией борются не ради быстрого роста жизненного уровня, а ради создания равных шансов для всех.

Ради того, чтобы каждый имел равный доступ к созданию бизнеса, образованию, социальным гарантиям. И чтобы никто не имел доступа к государственному бюджету и дружбе с президентами. При этом ясно, что не каждый воспользуется такими возможностями, что меньшая часть граждан будет сказочно богата, большинство будет жить на среднем уровне, меньшинство - оставаться в бедности и зависеть от помощи государства. Это и есть некоррумпированная страна.

Если же цель - просто быстро сделать так, чтобы люди жили лучше, то нужно не некоррумпированное, а корпоративное государство. То, в котором мы уже живем. Только это государство нужно сделать намного эффективнее, дать возможность корпорациям зарабатывать больше и платить своим работникам больше. Но нужно точно понимать, что у этих работников не будет никаких шансов, кроме как работать на корпорацию. И у их детей не будет. И у их внуков.

Может быть, кому-то такой вариант нравится. А мне - нет. Потому что Южная Корея - это Азия. А Украина - это Европа. Европа строится именно путём предоставления равных шансов своим гражданам.

При понимании, что это предоставление не приводит к богатству. Что для кого-то равный шанс - как во многих успешных странах Центральной Европы и Балтии - это не ждать процветания, а немедленно уехать. Что нас ждут десятилетия труда и разочарований. И только после этого, возможно, будут достижения.

Но зато каждый украинец будет знать, что над его головой - не потолок, который ограничивает его будущее. Что над его головой - только небо.