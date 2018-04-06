Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

6 апреля, 2018, 11:46

Суд Южной Кореи признал виновным в коррупции и злоупотреблении властью бывшего президента страны Пак Кын Хе

Об этом сообщает CNN.

Во время вынесения приговора судья заявил, что экс-президент злоупотребляла властью, которая была дана ей гражданами. Добавил, что жесткое наказание — предупреждение будущим лидерам страны.

Прокуроры просили для нее 30 лет заключения.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны возник в октябре 2016 года, когда появилась информация о влиянии на нее со стороны близкой подруги и серого кардинала южнокорейской политики Чхве Сун Соль. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Соль была фактически непосредственным участником государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента давила на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

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Как отмечается, Пан Кын Хе была задействована в коррупционных схемах подруги, по крайней мере, наверняка знала о них. В апреле 2017 года президент была отстранена от должности.

Напомним, 13 февраля Чхве Сун Соль была приговорена к 20 годам заключения за коррупционные преступления, в том числе взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Кроме того, подруга и советница президента вынуждена будет выплатить штраф в размере 16,6 миллионов долларов.

К слову, Пан Кын Хе - третий южнокорейский лидер, который предстал перед судом за коррупцию.