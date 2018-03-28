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Виталий Портников: Шрёдеры собираются в "Газпроме"


фото: gazprom.ru
Защита проекта "Северный поток-2" западными политиками не имеет ничего общего с энергетическими интересами их стран

Один из самых влиятельных политиков Австрии, бывший министр финансов Ханс Йорг Шеллинг стал консультантом проекта "Северный поток-2". Эту информацию сам Шеллинг подтвердил австрийским медиа.

Об условиях своего сотрудничества с "Газпромом" Шеллинг рассказывать не стал, но в Вене уже сравнивают бывшего министра с другим наемником Путина - бывшим федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером.

Решение Шеллинга помогать Москве при более пристальном изучении выглядит не просто желанием бывшего министра найти себе достойное финансовое обеспечение. В должности главы финансового ведомства Шеллинг был представителем государства в австрийском энергетическом концерне OMV, участника проекта "Северный поток-2".

Более того, именно Шеллинг, по мнению австрийских журналистов, содействовал приходу к руководству этой компанией ее нынешнего шефа Райнера Зеле, преданного сторонника "Северного потока-2". Оба уважаемых господина совершали совместные поездки в Россию. И сейчас один из них оказался в "Газпроме". Совпадение?

Решение Шеллинга найти себе новую работу - со времени его отставки с должности министра финансов Австрии прошло всего несколько месяцев - выглядит еще одним доказательством того, что защита проекта "Северный поток-2" западными политиками и корпорациями нередко не имеет ничего общего с энергетическими интересами их стран. И интерес, который они проявляют к предложениям "Газпрома" - совершенно другого характера.

Можно только предполагать, как было велико искушение, если Шеллинг не устоял перед ним, даже не попытался взять достойную паузу после успешной и перспективной политической карьеры.

И это при том, что бывший министр финансов отнюдь не бедствует. Шеллинг - известный предприниматель-винодел, владелец виноградников в долине Трайсенталь.

Впрочем, для его новых работодателей это, наверное, дополнительный бонус: вина из погребов Шеллинга могут занять своё место на обеденных столах Путина или Миллера. Так сказать, в качестве демонстрации выгодного приобретения. 

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