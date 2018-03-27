Виталий Портников: высылка дипломатов выявила "российскую ось"

27 марта, 2018, 14:49

Портников Виталий

Это жест. Но и серьёзный сигнал с последствиями

Решение западных стран о высылке российских дипломатов в качестве жеста солидарности с Лондоном стало самым большим дипломатическим скандалом в истории. Никогда еще такое большое количество дипломатов одновременно не покидало посольства и консульства.

Да, можно сказать, что это - жест. Но одновременно очень серьезный сигнал с важными последствиями.

Однако одновременно решения о высылке продемонстрировали, что есть государства, которые даже в такой непростой ситуации, требующей европейской и евроатлантической солидарности, предпочитают не злить Москву. Собственно, мы и раньше знали о наличии таких союзников России. Но высылка российских дипломатов позволила им громко заявить о своих предпочтениях. И, думаю, это тоже не останется без последствий.

Никто нас не удивил в этой российской оси. Разве что Венгрия, которая все же ближе к вчерашнему вечеру решила выслать российского дипломата. Это еще раз напомнило, что Виктор Орбан - опытный политик и сильный игрок. О чем мы, кстати, нередко забываем - и попадаем в ловушки, которые он умеет мастерски конструировать.

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Но все остальные страны, которые решили "не ссориться", своими связями с Россией известны. Могут спросить, а как же все эти страны голосовали за санкции против Москвы? А просто. Санкции - коллективное решение. А тут каждый сам должен объявлять о своём решении. Ну и вдруг Владимир Владимирович обидится? Может ли себе позволить такую обиду правительство Австрии, Кипра, Словении, Словакии? Оказывается - ни в коем случае.

Но, с другой стороны я бы не сводил ситуацию исключительно к зависимости определенных стран от Москвы. Это как раз не зависимость стран. Это - зависимость именно правительств.

Хороший пример: среди государств, которые приняли решения о поддержке Великобритании, оказалась Македония. Ещё недавно правительство этой страны старалось удовлетворить балканские амбиции Москвы и тогдашний премьер-министр Македонии Никола Груевский ходил в российское посольство как на работу. Но после смены власти и отстранения Груевского Македония начала возвращаться в цивилизованный мир. И ее новое правительство проявило ответственность и солидарность.

Так что российская ось - это не константа. Многое зависит и от дальнейших действий Москвы, и от избирателей в "проблемных" странах. И от Дональда Трампа, конечно. Американский президент не забудет тех, кто ему отказал.