Из более 20 стран мира высылают 139 российских дипломатов. Инфографика
Об этом руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский написал в своем аккаунте в Twitter.
Разместив инфографику Белого дома относительно количества российских депутатов, которых выдворят из разных стран, он отметил, что сейчас было принято решение о высылке 139 дипломатов из 24 государств.
"Австралия только что присоединилась к нам и выдворит двух россиян", - пояснил Янковский.
Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами. Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
Власти Канады также приняла решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
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In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV— Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 марта 2018 г.
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