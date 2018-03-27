Из более 20 стран мира высылают 139 российских дипломатов. Инфографика

27 марта, 2018, 10:50

Согласно данным Белого дома и МИДА Польши, страны мира выдворят 139 российских дипломатов в ответ на отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский написал в своем аккаунте в Twitter.

Разместив инфографику Белого дома относительно количества российских депутатов, которых выдворят из разных стран, он отметил, что сейчас было принято решение о высылке 139 дипломатов из 24 государств.

"Австралия только что присоединилась к нам и выдворит двух россиян", - пояснил Янковский.

Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами. Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.

Власти Канады также приняла решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.

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