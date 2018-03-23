Прощай, Тиллерсон, привет, Помпео. К чему приведет смена руководителей Госдепа и ЦРУ

23 марта, 2018, 09:10

Максим Викулов

В США произошли громкие изменения в руководстве ключевых дипломатических и безопасностных ведомств

Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря, назначив на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Зато разведывательное ведомство возглавит Джина Хаспел – первая женщина на этой должности.

Конец эпохи тираннозавров

Рекса Тиллерсона, теперь уже бывшего Государственного секретаря США, трудно назвать самым успешным человеком на этой должности. Будучи креатурой истеблишмента (поговаривают, что на пост главы внешнеполитического ведомства самой мощной державы планеты его предложили бывший госсекретарь Кондолиза Райтс и экс-глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс), Тиллерсону откровенно тяжело давались поиски общих знаменателей с "позасистемним" Трампом.

Хотя, и в правящих элитах Рекса Тиллерсона также встретили с большой опаской: главы крупнейшего нефтяного концерна планеты ExxonMobil и кавалера российского Ордена дружбы" подозревали в том, что он будет слишком снисходительным к путинскому режиму. Тем более, что высказывания Тиллерсона в адрес России и лично хозяина Кремля изначально были ну очень осторожные, а ExxonMobil в декабре 2016 официально лоббировала в американском Конгрессе против усиления антироссийских санкций.

Но опасения в пророссийскости оказались напрасными. Наоборот, бесценный опыт общения с авторитарными лидерами нефтяных государств и знания российского менталитета, добытые T-Rex'ом (сокращение от "тиранозавр рекс" – кличке, полученное Тиллерсоном во время работы в нефтяном гиганте), произошли в большом пригодится во время непростых переговоров с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным. За несколько месяцев работы в Госдепе, Рекс Тиллерсон превратился в убежденного сторонника сдерживания российского экспансионизма и одного из основных (вместе с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом) лоббистов предоставления Украине летального вооружения внутри вашингтонской администрации.

Рекс Тиллерсон быстро превратился в сторонника жесткой линии в отношении Кремля

Впрочем, опытный топ-менеджер и эффективный руководитель одной из крупнейших мировых корпораций, жесткий дипломат и эффективный переговорщик, Тиллерсон оказался на удивление слабым бюрократом. Он так и не смог наладить эффективную работу Государственного департамента и координацию деятельности всех его подразделений. Немало опытных дипломатов и функционеров ушли из внешнеполитического ведомства, а те, что остались, отказывались всерьез воспринимать команду нового руководителя.

В ведомстве разгорелась ожесточенная борьба между кадровыми дипломатами и назначенцами Рекса Тиллерсона. С другой стороны, почти сразу возникло противостояние между Тиллерсоном и многими топовыми чиновниками администрации Белого дома, что привело к проблемам с утверждением президентом ключевых назначений внутри Госдепа.

Внутри администрации Дональда Трампа Рекс Тиллерсон принадлежал к группе представителей истеблишмента, вместе с министром обороны Джеймсом Мэттисом, советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером и руководителем аппарата Белого дома Джоном Келли. Указанные политики продвигали традиционные взгляды на внутреннюю, внешнюю политику. Что было и остается откровенно нелегко, учитывая влияние на главу государства ультраправых популистов вроде Стивена Беннона и представителей семьи - в частности, дочери президента Иванки Трамп и затя Джареда Кушнера.

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Чуть позже возникли многочисленные различия между госсекретарем и самими Дональдом Трампом из ключевых вопросов внешней политики. В частности, президент жестко критиковал соглашение от 2015 года в отношении иранской ядерной программы, в то время, как Тиллерсон выступал на ее защиту. Также глава дипломатического ведомства настаивал на диалоге с КНДР – в то время, как Трамп считал такие переговоры пустой тратой времени. Диаметральные различия между государственным секретарем и президентом были и в отношении Китая: Трамп выступал за жесткое сдерживание Пекина, Тиллерсон отстаивал продолжение сотрудничества.

Говорят, после одного из споров с Дональдом Трампом по поводу северокорейского ядерного досье, Тиллерсон в узком кругу назвал президента "гре...ным дебилом", о чем сразу же стало известно главе государства. Понятно, что Трамп, который ценит в подчиненных в первую очередь личную лояльность, не мог это просто так проглотить.

Отношения между президентом и главой Госдепа так и не сложились

Слухи о возможной отставке главы Госдепа ходили как минимум с лета 2017 года, так что нельзя утверждать что решение Трампа стало неожиданным. Тем не менее оно застало всех врасплох, в том числе и самого Тиллерсона, который возвращался из турне по странам Африки, и, как и остальная часть мира, узнал о своем увольнении из Твиттера.

Первые дни Помпео

Преемником T-rex'а станет Майк Помпео, который до этого занимал должность директора ЦРУ. Объясняя свое кадровое решение, Дональд Трамп отметил, что с главой разведывательного ведомства работает давно, у них схожий процесс мышления, и вообще "очень хорошая химия". "Невероятная энергия, невероятный интеллект, мы всегда на одной волне. Наши отношения очень хорошие, и это то, что мне нужно от госсекретаря", - охарактеризовал Трамп нового шефа Госдепартамента.

Майк Помпео родился в 1963 году в Калифорнии. В 1986 году окончил военную академию в Вест-Поинте, став лучшим студентом среди 973 выпускников. После этого командовал американским танковым взводом, к краху коммунистической системы и воссоединения Германии патрулировал "железный занавес" на границе между ФРГ и ГДР. "Первой битвой, к которой готовился Майк Помпео, была война против русских", - писало позднее издание New York Times. Позже принимал участие в первой войне в Персидском заливе, закончил Гарвард, занимался бизнесом. В 2010 году Помпео выиграл выборы в Палату представителей Конгресса США, после чего три раза подряд переизбирался в своем округе. Входил в парламентский комитет по энергетике и торговле, а также специального комитета по разведке (а именно – в подкомитет по ЦРУ).

23 января 2017 года Майка Помпео был утвержден на посту директора Центрального разведывательного управления.

54-летний Майк Помпео – республиканец ультраконсервативных взглядов. Выступает против закрытия Гуантанамо, ограничения на ношение оружия и Obamacare. Во время работы в специальном комитете, который расследовал нападение на американское посольство в ливийском Бенгази 12 сентября 2012 года, резко раскритиковал тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон за недостаточные меры безопасности, а также за сокрытие правдивой информации.

Во внешней политике, Помпео – убежденный "ястреб" почти во всех вопросах, сторонник жесткой линии в отношении Ирана и КНДР. Неоднократно вслух говорил о российской угрозе и призвал официальный Вашингтон к более решительному противодействию реваншистским планам Кремля.

В апреле 2014 года конгрессмен Майк Помпео посетил Украину и заявил, что цель Владимира Путина взять всю нашу страну под контроль.

"Чтобы продемонстрировать поддержку правительства Украины, мы можем изменить расчеты Путина и повысить риски для него и для России, чтобы остановить дальнейшее движение в направлении Киева", - говорил он.

Позже, во время утверждения кандидатуры Помпео на пост главы ЦРУ в Сенате, республиканец вновь критиковал Москву и высказывался в поддержку Киева. Он называл Россию угрозой для Европы: "Россия ведет себя агрессивно, она вторглась и оккупировала часть Украины, угрожает Европе и ничего не делает для того, чтобы помочь побороть "Исламское государство".

Новый руководитель Государственного департамента - убежденный "ястреб"

Майк Помпео также неоднократно высказывался по поводу российского вмешательства в американские выборы. В частности, 11 марта этого года в эфире телеканала Fox News он сказал: "Россияне пытались вмешаться в выборы в США в 2016 году. Они занимались этим и до того, попыток россиян проводить операции, нацеленные на оказание влияния на Соединенные Штаты, долгая история. В это были вовлечены именно русские, а не кто-то за пределами этой страны [РФ] или не связаный с Россией ".

Важно отметить, что Помпео знаком с президентом Украины Петром Порошенко, главой МИД Павлом Климкиным и руководителем СБУ Василием Грицаком – и имеет в целом хорошие отношения с руководителями нашего государства. Существует информация, правда, неподтвержденная – что 8 марта этого года Майк Помпео снова посетил Украину по приглашению Грицака, побывав недалеко от линии фронта (в частности, в Краматорске).

С другой стороны, Майк Помпео является человеком, который, в отличие от Рекса Тиллерсона точно не будет отстаивать собственное видение внешнеполитических процессов, а будет на 100% проводить курс президента Трампа. Позиция которого в отношении России в целом и режима Владимира Путина, в частности до сих пор вызывает серьезные опасения – чего только стоит последний кейс с приветствием хозяина Кремля с переизбранием на пост. Как известно, Дональд Трамп в очередной раз не только проигнорировал рекомендации своих советников, но и начал активно искать источник утечки информации в Белом доме.

Кроме того, непонятна история с недавним визитом руководителей российских спецслужб в Вашингтон в конце января 2018 года. Это нерядовое событие – Майк Помпео тайно встретился с руководителями ФСБ, ГРУ и Службы внешней разведки РФ, которые находятся под персональными санкциями. Позже Помпео пояснил, что речь шла о борьбе с ИГИЛ, добавив, что разведывательные сообщества РФ и США продолжают сотрудничать там, где у них есть общий интерес, что такое сотрудничество – рутинная практика и в ней нет ничего плохого. Тем не менее остается непонятным, зачем для обсуждения подобных рабочих моментов организовывать встречу на высшем уровне, да еще и – в тайне от американского народа.

Джина Гаспел – профессионал и объект ненависти правозащитников

А новым шефом ЦРУ вместо Помпео станет его заместитель Джина Гаспел – первая женщина на этой должности.

61-летняя Гаспел имеет за плечами десятки лет разведывательной работы в различных странах мира. Занимал многочисленные руководящие должности, в том числе заместителя директора Национальной секретной службе внешней разведки и тайных операций и начальника штаба директора Национальной секретной службы. Лауреат престижных наград, среди которых – президентская почетная премия и премия Джорджа Буша.

По словам Майка Помпео, который назвал Джин Гаспел образцовым офицером разведки, "она имеет уникальную способность доводить дела до конца и вдохновлять других вокруг себя".

Свою поддержку кандидатуры госпожи Гаспел уже показал сенатор-республиканец Том Коттон. "Джина Гаспел является отличным выбором на должность нового директора ЦРУ. Настоящий профессионал, которая имеет десятилетия опыта в управлении, Джина этот год тесно сотрудничала с Майком (Помпео) и командой по национальной безопасности. Я с нетерпением ожидаю процедуру их утверждения и сотрудничество с ними в течение следующих лет", - отметил сенатор.

Ричард Берр, глава Комитета по разведке Сената, сказал, что так же с нетерпением ждет, чтобы поддержать кандидатуру Гаспел.

"Я лично знаю Джину, и она имеет правильный набор навыков, опыт и суждение, чтобы возглавить одно из самых важных агентств нашей страны", - сказал он.

Заместитель главы Комитета по разведке Сената демократ Марк Уорнер высоко оценил многолетнюю службу Гаспел в ЦРУ. Бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер заявил, что Гаспел является "опытным ветераном агентства, ее профессионализм вызывает уважение коллег".

Новый директор ЦРУ пользуется заслуженным уважением коллег

Сама госпожа Гаспел заявила: "Я благодарна президенту Трампу за эту возможность, и благодарна за его уверенность во мне, за назначение следующим директором Центрального разведывательного управления. Если это подтвердят, я с нетерпением жду возможности обеспечить президента Трампа в значительной разведывательной поддержкой, на которую он рассчитывает в течение своего первого года правления ".

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Впрочем, не все в восторге от новой руководительницы ЦРУ. Джина Гаспел была одним из кураторов программы допросов подозреваемых в терроризме и лично руководила одной из секретных тюрем ЦРУ в Таиланде, где проводились подобные допросы. Конечно же, это мгновенно возмутило профессиональных правозащитников и левых - по их убеждению, допрашивать террористов нужно максимально мягко, не нарушая человеческое достоинство и - не дай бог - ни в коем случае не создавая им никакого дискомфорта. Джина Гаспел мгновенно обвинили в пытках.

На самом деле, речь идет именно о тактике форсированных допросов - что включает в себя так называемую "имитацию утопления", лишение сна и угрозы физической расправы. То есть скорее методы психологического давления. Что, конечно, не гуманно, но все же не является пыткой в ​​классическом понимании. Тем более, нужно учитывать, что целью таких допросов были выявление и предупреждение террористических атак, то есть - сохранение жизней невинных людей.

Как бы то ни было, назначение новых руководителей Госдепа и ЦРУ - скорее, хорошая новость для Соединенных Штатов и всего цивилизованного мира. В частности, и для нашей страны. В условиях углубления мировой конфронтации и ускорения глобальных процессов, жесткая позиция, способность держать удар и не пасовать перед геополитическими хулиганами - именно то, что доктор прописал. А ни Майку Помпео, ни Джини Гаспел не хватает ни первого, ни второго, ни третьего.