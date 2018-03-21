Виталий Портников: "Северный поток-2" разделяет Запад

21 марта, 2018, 13:02

Портников Виталий

Разделение между теми, кто пытается остаться в относительной безопасности в случае войны. И тем, кто хочет эту войну остановить

Соединенные Штаты пригрозили санкциями европейским компаниям, которые будут участвовать в сооружении газопровода "Северный поток-2".

На этот раз это уже не прогнозы в медиа, а официальные заявления представителей Госдепартамента. И компаниям, которые рассчитывают заработать на новом российском проекте, придётся с этим считаться и соизмерять размеры прибыли от соучастия в планах "Газпрома" с возможными потерями из-за американской санкционной политики.

Разделение Запада по вопросу "Северного потока-2" налицо. И это конфликт отнюдь не только из-за прибыли. Это - конфликт понимания, что такое настоящая безопасность.

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Для стран Западной Европы, которые участвуют в новом проекте "Газпрома" самое главное - обеспечение собственной энергетической безопасности на случай усиления конфликта между Россией и Украиной. Проще говоря, они хотят остаться в тепле даже в том случае, если начнётся большая война.

И в этом смысле позиция деловых кругов Германии и Франции - и тех политиков, которые их поддерживают - близки к действиям Великобритании и Франции накануне Второй Мировой войны, когда состоялось разделение Чехословакии.

Украина и ее соседи понимают, что сохранение газотранспортной системы - это гарантия сохранения мира на континенте. Что Кремль никогда не решится на большую войну, если военные действия будут угрожать интересам путинского "кошелька" - "Газпрома".

И в этом смысле мы отстаиваем не только прибыль от транзита, а мир.

И западным европейцам не стоит думать, что если большая война начнётся, она их не затронет. Стоит учесть исторические итоги Второй Мировой войны, накануне которой британский премьер-министр Невилл Чемберлен уверял сограждан, что привёз им из Мюнхена мир. Не привёз.

Именно поэтому позиция Соединенных Штатов выглядит более реалистичной, чем позиция Германии или Франции. США понимают, что в случае начала большой войны в Европе они неизбежно будут в неё втянуты, как это уже происходило не раз. И предпринимают дипломатические усилия, чтобы этого избежать. Попытки торпедировать "Северный поток-2" - часть таких усилий.

Компании, которые помогают Путину в осуществлении агрессивных намерений, заслуживают санкций. Это не бизнес. Это соучастие в подготовке войны.