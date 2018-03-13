Европа должна готовиться к отключениям газа, если согласится на "Северный поток-2", - Коболев
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ".
"Есть такая интересная дискуссия, она произошла в США, когда представитель "Северного потока-2" говорит: "Если доставить газ по "Северному потоку-2", Россия всегда будет давать лучшую цену, чем LNG (сжиженный газ - ред.)". Всегда или не всегда - вопрос спорный, но в этом аргументе есть большая доля правды, европейцам де-факто надо выбирать: или иметь в данный момент немного дороже элемент импорта газа в Евросоюз - это LNG, и мы говорим о LNG на международном рынке, или быть готовыми к событиям, которые произошли в Украине в марте этого года, когда вдруг Россия решила отключить газ", - сказал Коболев.
Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что ЕС не сможет оперативно решить такую проблему, как это сделала Украина.
"Мы в Украине были к этому готовы, быстро переориентировались, воплотили определенный план мероприятий - и все хорошо. Если бы так поступили по отношению к Евросоюзу, они не переориентировались бы даже за месяц. У них бы был реальный дефицит, возник бы реальный газовый кризис", - пояснил Коболев..
По словам чиновника, российский "Газпром" злоупотребляет монопольным положением на газовом рынке Европы, вытесняя с него конкурентов.
"Газпром" занимает доминирующую позицию на газовом рынке Европы и они этой доминирующей позицией злоупотребляют. Один из элементов злоупотребления - они, контролируя часть восточноевропейского рынка де-факто (о чем есть антимонопольное расследование Евросоюза, которое уже длится почти 10 лет и неизвестно, когда закончится), не пускают других поставщиков газа на этот рынок. Есть много путей, каким именно образом они это делают, но когда у них уже все другие методы исчерпаны, они демпингуют, поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок", - рассказал Коболев.
Руководитель "Нафтогаза" предупредил, что в случае завершения "Северного потока-2" россияне укрепят свои монопольные позиции в Европе и в конце концов воспользуются ими, чтобы повысить цену на газ.
"После завершения строительства "Северного потока-2" способность "Газпрома" использовать такую стратегию только усилится. Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "Газпром" в любое время готов пойти на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "Газпром" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену", - подытожил Коболев.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" не прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении договоров.
- Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- В Чехии и Польше заявили, что получают из Украины весь согласованный газ.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
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