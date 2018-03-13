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Европа должна готовиться к отключениям газа, если согласится на "Северный поток-2", - Коболев

В случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ".

"Есть такая интересная дискуссия, она произошла в США, когда представитель "Северного потока-2" говорит: "Если доставить газ по "Северному потоку-2", Россия всегда будет давать лучшую цену, чем LNG (сжиженный газ - ред.)". Всегда или не всегда - вопрос спорный, но в этом аргументе есть большая доля правды, европейцам де-факто надо выбирать: или иметь в данный момент немного дороже элемент импорта газа в Евросоюз - это LNG, и мы говорим о LNG на международном рынке, или быть готовыми к событиям, которые произошли в Украине в марте этого года, когда вдруг Россия решила отключить газ", - сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что ЕС не сможет оперативно решить такую проблему, как это сделала Украина.

"Мы в Украине были к этому готовы, быстро переориентировались, воплотили определенный план мероприятий - и все хорошо. Если бы так поступили по отношению к Евросоюзу, они не переориентировались бы даже за месяц. У них бы был реальный дефицит, возник бы реальный газовый кризис", - пояснил Коболев..

По словам чиновника, российский "Газпром" злоупотребляет монопольным положением на газовом рынке Европы, вытесняя с него конкурентов.

"Газпром" занимает доминирующую позицию на газовом рынке Европы и они этой доминирующей позицией злоупотребляют. Один из элементов злоупотребления - они, контролируя часть восточноевропейского рынка де-факто (о чем есть антимонопольное расследование Евросоюза, которое уже длится почти 10 лет и неизвестно, когда закончится), не пускают других поставщиков газа на этот рынок. Есть много путей, каким именно образом они это делают, но когда у них уже все другие методы исчерпаны, они демпингуют, поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок", - рассказал Коболев.

Руководитель "Нафтогаза" предупредил, что в случае завершения "Северного потока-2" россияне укрепят свои монопольные позиции в Европе и в конце концов воспользуются ими, чтобы повысить цену на газ.

"После завершения строительства "Северного потока-2" способность "Газпрома" использовать такую стратегию только усилится. Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "Газпром" в любое время готов пойти на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "Газпром" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену", - подытожил Коболев.

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