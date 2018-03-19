22 медали в Пхенчхане. Почему Украина должна гордиться своими паралимпийцами

19 марта, 2018, 17:00

Дмитрий Марценишин

Сборная Украины завоевала на зимней Паралимпиаде в Пхенчхане 22 награды и заняла в общем медальном зачете шестое место

Пример для олимпийцев

Паралимпийская сборная Украина давно приучила болельщиков к успешным выступлениям. Со всех без исключения Паралимпиад она возвращается с большим количеством наград. А в последнее время и подавно выгодно отличается от нашей олимпийской команды, на фоне которой выглядит гораздо убедительнее.

Так произошло и в Пхенчхане. В феврале на Олимпийских играх в Южной Корее наша олимпийская сборная завоевала всего одну награду - золото Александра Абраменко во фристайле. С мартовским выступлением украинцев на Паралимпиаде этот результат не сравнить - тут Украина завоевала невероятные 22 медали - семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Наша команда заняла шестое место в общем медальном зачете - впереди только самые мощные сборные - США, нейтральные паралимпийские российские атлеты, Канада, Франция и Германия.

По сравнению с зимней Паралимпиадой-2014, сборная Украины в общем медальном зачете потеряла две позиции - четыре года назад она была четвертой. Зато в Пхенчахне наши спортсмены завоевали на две золотые медали больше и повторили достижение Турина-2006. Там украинцы достигли своего лучшего результата в истории - 25 медалей: 7 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых и заняли третье место в общем командном зачете.

Мультимедалистка

Оксана Шишкова и Виталий Казаков

Главной украинской героиней Паралимпиады-2018 стала Оксана Шишкова, которая выиграла шесть медалей в биатлоне и лыжных гонках среди атлетов с нарушением зрения. Среди биатлонистов Шишкова получила золото на дистанции 10 км и серебро в гонке на 6 км и 12,5 км. В лыжных гонках - взяла золотую награду в смешанной эстафете 4х2,5 км, серебро в гонке на 15 км и спринте на 1,5 км.

В целом теперь на счету Оксаны Шишковой стало 10 паралимпийских медалей. Еще четыре бронзовые награды она выиграла в Сочи.

Оксана с трех лет занимается спортом - сначала акробатическим гимнастикой, потом пошла на кунг-фу. В десятилетнем возрасте у девочки начало стремительно ухудшаться зрение, она получила инвалидность. Однако спорт Шишкова не бросила и начала заниматься паралимпийской легкой атлетикой, бегала на 100 м и 200 м, получила звание мастера спорта.

Лыжные гонки и биатлон в жизни Оксаны появились в 2004 году, когда она училась в харьковской школе-интернате для детей с ослабленным зрением. А уже через пять лет Шишкова превратилась в спортсменку мирового класса и соревновалась в финале Кубка мира.

Всеми своими наградами Пхенчхана украинка особо обязана своему гайду - Виталию Казакову, который всегда бежит рядом с ней по трассе и делает подсказки. Гайды - такие же участники соревнований, как и сами паралимпийцы, они преодолевают те же дистанции и получают награды Игр.

Ветераны и дебютанты

Виталий Лукьяненко

Также, как и Шишкова, две золотые медали в Пхенчхане завоевал биатлонист Виталий Лукьяненко, который стал лучшим в гонках на 7,5 км и 15 км для спортсменов с нарушениями зрения.

Для 39-летнего украинца Паралимпиада-2018 стала шестой. По итогам Сочи-2014 в коллекции Лукьяненко уже накопилось девять наград, четыре из которых - золотые.

Особенно болельщикам запомнилась его победа, одержанная четыре года назад на глазах у Владимира Путина. Российский президент лично прибыл на стадион, чтобы наградить золотом россиянина Николая Полунина, которого считали фаворитом гонки на 7,5 км. Помешал это сделать именно Лукьяненко, который опередил хозяина трассы и стал паралимпийским чемпионом.

После своих сочинских побед украинец решил завершить карьеру, но выдержал без спорта только два года и вернулся, чтобы выступить в Пхенчхане. Кроме всего прочего, в Южной Корее Виталий Лукьяненко разрушил миф, по которому знаменосец сборной Украины на церемонии открытия потом остается без медалей. Если с олимпийцами это суеверие действует, то паралимпийцы не обращают на него внимания.

Тарас Радь

Ворвался в историю еще один украинский биатлонист - Тарас Радь, который в 18 лет стал самым молодым паралимпийским чемпионом всех времен. Он выиграл гонку на 12,5 км для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

В 14 лет парень повредил ногу, которую из-за халатности врачей пришлось ампутировать ниже колена. Тарас не впал в отчаяние, а начал заниматься спортом в тернопольском учебном центре для людей с ограниченными возможностями, где освоил лыжи и биатлон.

Радь уверен, что спорт сделал его намного сильнее. "Я стал намного сильнее не только физически, но и психологически. Я перестал стесняться своей травмы. Меня больше это не волнует", - говорит Тарас Радь.

Кроме упомянутых спортсменов, паралимпийскими чемпионами стали украинские лыжники Максим Яровой, который был сильнейшим в гонке на 15 км сидя и Игорь Рептюх, который выиграл на дистанции 20 км для спортсменов с нарушениями зрения.

Получила Украина и золото в лыжной смешанной эстафете. Там вместе с Шишковой паралимпийскими чемпионами стали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко и Юлия Батенкова-Бауман.

Гражданская позиция

Оксана Павленко

Оксана Шишкова посвятила все выигранные в Пхенчхане медали защитникам Украины, которые сейчас находятся в АТО.

"Всем огромное спасибо, кто находится в АТО. Нас защищают, и мы всячески доказываем, что мы - Украина, мы - сильные», - сказала Шишкова.

Для нашей чемпионки это не просто красивые слова. Отец Оксаны - Валерий Шишков в 2014 году пошел на войну добровольцем и воевал до 2016 года, пока не получил ранение.

Украинские паралимпийцы вообще отличаются четкой гражданской позицией. Они еще в 2014 году, во время Игр в Сочи четко высказались, относительно российской агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Тогда, во время церемонии открытия, в знак протеста, Украину представлял лишь один спортсмен – знаменосец Михаил Ткаченко. А во время закрытия Паралимпиады украинская лыжница Людмила Павленко надела на голову венок, на лентах которого на украинском и английском языках было написано "Мир". Российские охранники пытались сорвать венок, однако волонтеры и спортсмены из других команд этого сделать не позволили.

Вопреки обстоятельствам

В Пхенчхане сборной России вообще не было, из-за допинговых дисквалификаций, а к соревнованиям были допущены только нейтральные паралимпийские атлеты из этой страны. Но и вокруг их выступления поднялся скандал.

В частности, сборные Украины и Германии подали апелляцию в Международный паралимпийский комитет по поводу допуска к соревнованиям российской лыжницы Михайлины Лысовой, которая ранее фигурировала в списках атлетов, уличенных в употреблении допинга.

По словам президента Национального паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, Лысову допустили к соревнованиям в последний момент - за два дня до Паралимпиады - с нарушением регламента.

"Обоснование, почему эта спортсменка допущена нам так и не дали. Это странное решение, потому что Лысова забрала у многих команд, в том числе и у нас, медали", -возмущается Сушкевич.

Традиционно звучали и обвинения в том, что рядом с настоящими паралимпийцами соревнуются более здоровые спортсмены. В частности, Оксана Шишкова обвинила в неконкурентной борьбе белоруску Светлану Саханенко, которая по ее убеждению, лучше видит мишени, что доказала даже телевизионная трансляция.

"Я пытаюсь достучаться до Международного паралимпийского комитета, чтобы всем ужесточили классификацию. Потому что люди приезжают с гораздо лучшим зрением, они видят цель, а я беру наушники и только с помощью звука ищу мишень. Хочется честной борьбы, а не такой, которую позволяют сейчас", - пояснила Шишкова.

Несмотря на все обстоятельства, сборная Украины выступила в Пхенчхане выше всяческих похвал. "Результат, который мы показали с семью золотыми медалями - мощный, весомый результат при всех тех вызовах, которые у нас были", - констатировал Валерий Сушкевич.

За свои награды украинские призеры Пхенчхана получат такие же призовые, что и медалисты Олимпиады. Чемпионы заработали по $125 тыс., серебряные медалисты - $80 тыс., обладатели бронзовых наград - $55 тыс. Эти мужественные люди это заслужили.