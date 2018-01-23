На Филиппинах извергается вулкан, который когда-то похоронил город и убил 1200 человек. Фоторепортаж

23 января, 2018, 10:17

Мария Гурская

На Филиппинах произошло мощное извержение вулкана Майон, из-за чего 40 тыс. жителей тамошних сел вынуждены были эвакуироваться

Об этом сообщает Associated Press.

Фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на 3 км. В городах прошел пеплопад, настолько сильный, что видимость местами была нулевой. По словам очевидцев, казалось, будто в полдень наступила ночь.

Из всех толчков, зафиксированных сейсмологами за последние дни, этот оказался самым мощным. Местная власть подняла уровень опасности до четвертого (из пяти возможных); это означает, что в ближайшие дни может произойти еще более мощное извержение.

Зона эвакуации расширилась до 8 км вокруг вулкана, 40 тыс. жителей приближенных к вулкану населенных пунктов вынуждены были эвакуироваться.

TINGNAN: Makapal na usok na ibinuga ng Bulkang Mayon kaninang Martes ng tanghali, tanaw sa Tabaco City, Albay | Kuha ni Catherine Bierso Luayon (@doyongjae) #MayonVolcano pic.twitter.com/EQDGqhjV8x — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 23 января 2018 г.

"Власть изо всех сил старается помешать жителям прокрадываться обратно в дом, чтобы проверить свои дома и фермы, а также посмотреть петушиный бой на арене в городе Санту-Доминго в Алба, несмотря на риски", - сказал Седрик Гап, провинциальный представитель службы реагирования на стихийные бедствия.

PANOORIN: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng makapal na usok at abo, Martes ng umaga | Kuha ni Mike Mabugnon, @philredcross pic.twitter.com/Il4ozhl71F — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 23 января 2018 г.

Гап сказал на пресс-конференции, что он рекомендовал сократить расходы на электроэнергию и водоснабжение в зоне эвакуации, чтобы препятствовать возвращению жителей.

"Давайте не будем нарушать природные законы. Мы должны избегать запретной зоны, потому что наказанием за возвращение домой сейчас может стать смерть", - добавил он.

В эвакуационные центры направили медикаменты, еду и вещи первой необходимости.

По словам чиновников, объемы помощи пока остаются адекватными, но они могут закончиться к середине февраля, если извержение будет продолжаться, а новые запасы не поступят вовремя.

Майон уже давно популярен среди альпинистов и туристов, но за последние 500 лет вулкан взрывался примерно 50 раз.

В 2013 году извержение пепла убило пять альпинистов, которые осмелились подняться на вершину, несмотря на предупреждения.

Его наиболее разрушительное извержение в 1814 году убило более 1200 человек и похоронило город Cagsawa в вулканической грязи. Колокольня каменной церкви Cagsawa все еще торчит из земли как страшное напоминание о ярости Майона.

Филиппины, насчитывающие около 22 действующих вулканов, находятся в "Кольце огня", линии сейсмических разломов, окружающих Тихий океан, где широко распространены землетрясения и вулканическая активность.

Так, в 1991 году вулкан Пинатубо на севере Филиппин в одном из крупнейших извержений ХХ века похоронил около 800 человек, побросав целые города в золе и частично заставив правительство США отказаться от своих огромных воздушных и военно-морских баз на главном северном острове Лусон.