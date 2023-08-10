"Арис" - "Динамо": где и когда смотреть матч киевлян в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для того чтобы пробиться в плей-офф отбора Лиги конференций "Динамо" необходимо преодолеть третий квалификационный раунд. Там 10 и 17 августа киевляне встретятся с греческим "Арисом".

Букмекеры прогнозируют, что "Динамо" победит "Арис". На выигрыш украинцев дают коэффициент 2,19. Ничью оценивают в 3,55. Победа "Ариса" – 3,75.

Прямую видеотрансляцию можно будет увидеть на телеканале "2+2", а также на YouTube-канале FootballHub.

В плей-офф квалификации ЛК "Динамо" в случае выигрыша над "Арисом" сыграет против победителя пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан).

Лига конференций

3-й квалификационный раунд

9 августа

"Арис" (Греция) - "Динамо" (Украина)

Стадион "Клеантис Викелидис", Салоники

Начало в 21:15

Трансляция - "2+2", YouTube-канал FootballHub

Когда выступления в еврокубках начнут "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"

Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2.