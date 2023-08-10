"Арис" - "Динамо": где и когда смотреть матч киевлян в Лиге конференций
В четверг, 10 августа, киевское "Динамо" сыграет против греческого "Ариса" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Для того чтобы пробиться в плей-офф отбора Лиги конференций "Динамо" необходимо преодолеть третий квалификационный раунд. Там 10 и 17 августа киевляне встретятся с греческим "Арисом".
Букмекеры прогнозируют, что "Динамо" победит "Арис". На выигрыш украинцев дают коэффициент 2,19. Ничью оценивают в 3,55. Победа "Ариса" – 3,75.
Прямую видеотрансляцию можно будет увидеть на телеканале "2+2", а также на YouTube-канале FootballHub.
В плей-офф квалификации ЛК "Динамо" в случае выигрыша над "Арисом" сыграет против победителя пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан).
Лига конференций
3-й квалификационный раунд
9 августа
"Арис" (Греция) - "Динамо" (Украина)
Стадион "Клеантис Викелидис", Салоники
Начало в 21:15
Трансляция - "2+2", YouTube-канал FootballHub
Когда выступления в еврокубках начнут "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"
Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2.
Вицечемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где 10 и 17 августа сыграет в третьем круге квалификации с чешской "Славией". В случае победы он сыграет в плей-офф Лиги Европы с "Зарей", которая на этом этапе начинает выступления в еврокубках.
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