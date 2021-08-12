Антимонопольный комитет оштрафовал три компании на 45 млн грн за сговор на ремонте дорог

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.



Согласно сообщению, Комитет обнаружил причастность компаний "Совместное украинского-австрийское предприятие "Интервиас Украины", дочернего предприятия "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" - "Винницкий облавтодор" и компании "Дорстрой" к искажению результатов торгов по процедуре закупки "Эксплуатационное содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Винницкой области ".



Отмечается, что торги состоялись в 2019 году. Их заказчиком была Служба автомобильных дорог в Винницкой области Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Ожидаемая стоимость закупки составила 50 млн грн. Победителем стала компания "Совместное украинского-австрийское предприятие "Интервиас Украина".



Однако АМКУ установил, что указанные компании согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренция между ними была устранена. Учитывая эти факты, АМКУ признал, что действия компании были согласованными для искажения результатов торгов. За это нарушение компании получили штраф на общую сумму почти 45,9 млн грн, а также запрет на участие в торгах сроком на три года.

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