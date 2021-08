Об этом сообщает пресс-служба Adidas.



Согласно сообщению, Adidas продает Reebok за $ 2,1 млрд компании ABG. Большая доля при этом будет выплачена наличными при закрытии сделки, которое ожидается в первом квартале 2022 года. Большую часть средств от продажи компания намерена разделить между акционерами.



По словам генерального директора Adidas Каспера Рорстед, Reebok является важной частью Adidas, и компания благодарна за вклад, который бренд и компания внесли в него.



"Мы считаем, что после смены собственника бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха", - цитирует пресс- служба слова Рорстед.



В то же время основатель и главный исполнительный директор ABG Джейми Солтер отметил, что компания сохранит целостность, инновации и ценности Reebok.



В пресс-службе напомнили, что Adidas купил Reebok в 2006 году. В 2016 году Reebok инициировал план оздоровления под названием Muscle Up, благодаря которому бренд смог значительно улучшить свои перспективы роста и прибыльности. В марте этого года компания Adidas представила свою стратегию Own The Game, разработанную для значительного увеличения продаж и прибыльности, а также увеличение доли рынка до 2025 года.

Продажа Reebok не повлиял на финансовые перспективы Adidas на текущий год или финансовые амбиции компании к 2025 году, которые были объявлены в рамках стратегии Own The Game в марте 2021, отмечается в сообщении Adidas.