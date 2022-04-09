8 апреля благодаря гуманитарным коридорам эвакуировано 6 665 человек, - Ирина Верещук
Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила об очередных эвакуированных людях, которых удалось вывезти с опасных территорий, 8 апреля таких было 6 665 человек.
Об этом она написала в Telegram.
"За сегодня эвакуировано 6 665 человек. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек. Из них: 1614 – мариупольцы; 3544 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск) , Орехов, Гуляйполе). В Мелитополе уже сутки оккупационные войска содержат изъятые 8 автобусов для эвакуации. Ведем переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей", - написала Веерщук.
Также она сообщила, что колонна автобусов, которые с утра были отправлены из Запорожья в Бердянск, продолжает путь по маршруту.
"Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1507 человек", - добавила Верещук.
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