Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира, - Верещук

Об этом Верещук рассказала в интервью итальянскому телевидению Sky TG24.



Вокруг Киева ситуация уже менее напряженная, но она остается очень сложной и опасной из-за огромного количества заминированной территории.



"К сожалению, в результате полномасштабной российской агрессии Украина стала страной, имеющей одну из самых больших по площади заминированных территорий в мире. Из-за большой опасности до многих городов и городков очень трудно добраться. Следовательно, власти сейчас делают все, чтобы как можно быстрее ликвидировать остатки снарядов, ракет , обезвредить множество мин – и дать возможность регулярно доставлять жителям таких населенных пунктов медицинские препараты, воду, еду, товары первой необходимости", - сказала Ирина Верещук.

4 апреля Организация объединенных наций назвала Украину одной из наиболее заминированных стран мира.

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