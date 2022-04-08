Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира, - Верещук
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина превратилась в одну из наиболее заминированных стран мира
Об этом Верещук рассказала в интервью итальянскому телевидению Sky TG24.
Вокруг Киева ситуация уже менее напряженная, но она остается очень сложной и опасной из-за огромного количества заминированной территории.
"К сожалению, в результате полномасштабной российской агрессии Украина стала страной, имеющей одну из самых больших по площади заминированных территорий в мире. Из-за большой опасности до многих городов и городков очень трудно добраться. Следовательно, власти сейчас делают все, чтобы как можно быстрее ликвидировать остатки снарядов, ракет , обезвредить множество мин – и дать возможность регулярно доставлять жителям таких населенных пунктов медицинские препараты, воду, еду, товары первой необходимости", - сказала Ирина Верещук.
- 4 апреля Организация объединенных наций назвала Украину одной из наиболее заминированных стран мира.
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