7 августа из портов Одесщины отправится еще четыре судна с зерном

Об этом сообщили в Минобороны Турции.

"Одно судно отправится из порта "Одесса", еще три – из порта "Черноморск", - говорится в сообщении.

Также в порт Украины должно зайти пустое судно под загрузку.

Напомним, 2 августа первый корабль с украинским зерном прибыл в Стамбул.

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