7 августа из портов Одесщины отправится еще четыре судна с зерном
Из порта городов Черноморск и Одесса сегодня, 7 августа, отправятся четыре судна с украинским зерном
Об этом сообщили в Минобороны Турции.
"Одно судно отправится из порта "Одесса", еще три – из порта "Черноморск", - говорится в сообщении.
Также в порт Украины должно зайти пустое судно под загрузку.
- Напомним, 2 августа первый корабль с украинским зерном прибыл в Стамбул.
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