Первый корабль с украинским зерном прибыл в Стамбул
Министерство обороны Турции во вторник вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией
Об этом пишут турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на Минобороны Турции AFP и Reuters .
"Сухогруз RAZONI, загруженный кукурузой, вчера отправился из украинского порта Одессы, достиг входа в Черное море из пролива Босфор и стал на якорь в определенном месте прибытия", – говорится в сообщении Минобороны Турции.
Теперь судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, должно пройти инспекцию общей контрольной группой, в которую входят российские и украинские официальные чиновники. Координационный центр в Стамбуле отвечает за инспекцию.
После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.
- Напомним, 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут в свою очередь еще 16 судов — заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.
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