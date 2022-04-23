28 апреля в Украину приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
В четверг, 28 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приедет в Украину и должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в Twitter сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Сообщается, что Антониу Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Кроме того, с сотрудниками учреждений ООН в Украине Гутерреш пообщается о расширении гуманитарной помощи для народа Украины.
Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится 26 апреля с президентом России Владимиром Путиным.
- Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш просит встречи с Владимиром Путиным, чтобы остановить полномасштабную войну, которую РФ развязала в Украине
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