28 апреля в Украину приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Об этом в Twitter сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.



Сообщается, что Антониу Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.



Кроме того, с сотрудниками учреждений ООН в Украине Гутерреш пообщается о расширении гуманитарной помощи для народа Украины.



Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится 26 апреля с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш просит встречи с Владимиром Путиным, чтобы остановить полномасштабную войну, которую РФ развязала в Украине