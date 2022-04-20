Генсек ООН просит встречи с Путиным, чтобы остановить войну

Об этом сообщает The Hill.



По предварительным данным, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, чтобы обсудить "неотложные шаги" по прекращению боевых действий в Украине.



Об этом говорится в письме, врученном в Постоянное представительство Российской Федерации при ООН. Отдельный запрос в Украинскую миссию при ООН был сделан с просьбой к Генсекретарю посетить Киев.



"Генеральный секретарь сказал, что во время большой опасности и ее последствий он хотел бы обсудить безотлагательные шаги для достижения мира в Украине и будущего многосторонности на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права", - отметил представитель ООН Стефан Дюжаррик.



Он отметил, что и Украина, и Российская Федерация являются членами-учредителями Организации Объединенных Наций и всегда являлись сильными сторонниками этой Организации.



Стремление Гутерриша к дипломатии с Путиным происходит в то время, когда президент РФ возобновил наступление на восточную территорию Украины.



Кроме того, сообщается, что американские и европейские чиновники охарактеризовали Путина как чрезвычайно изолированного и отрезанного от достоверной информации о его военных потерях в Украине.

Канцлер Австрии Карл Негаммер был последним западным лидером, встретившимся лицом к лицу с Путиным в Москве 11 апреля. Он заявил, что российский президент "верит, что выиграет войну".



"[Путин] считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу, обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе", - сказал Негаммер в воскресенье на NBC.

"Да он сейчас в своем мире, но я думаю, что он знает, что сейчас происходит в Украине".



Кроме того, сообщается, что Россию осудили другие страны-члены ООН. Большинство стран проголосовали в Генеральной Ассамблее за осуждение Москвы как подстрекателя войны и приостановление участия России в Совете по правам человека из-за обвинений в серьезных нарушениях прав человека.

Россия занимает постоянное место в Совете Безопасности ООН, состоящем из пяти членов, и воспользовалась правом вето, чтобы отклонить попытки привлечь ее к ответственности за вторжение в Украину.



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