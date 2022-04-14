12-летний мальчик из Мариуполя сыграл за "Шахтер" и забил гол в благотворительном матче с "Лехией"
12-летний мальчик из Мариуполя Дмитрий Кеда вышел на замену в конце благотворительного матча футбольного клуба "Шахтер" с "Лехией"
Об этом сообщает ФК "Шахтер".
"Мальчик родился в Харцызске. Его семья болеет за «Шахтер», находилась в фан-клубе и посещала матчи на «Донбасс Арене», когда Дмитрий был еще совсем маленьким. После переезда семьи в Мариуполь, он часто играл в футбол во дворе , а с друзьями и родителями ходил на матчи местного ФК «Мариуполь», - пишет "Шахтер".
С начала полномасштабного вторжения России семья Дмитрия была в Мариуполе. С 6 по 15 марта они скрывались в Мариупольском драмтеатре, который 16 марта подвергся авиабомбардировке. Семье Дмитрия удалось уехать из города накануне, 15 марта. В Польше, куда они добрались, им помогли найти жилье и все необходимое.
"Сегодня сбылась мечта мальчика – он сыграл за любимую команду и забил гол", - отмечают в ФК "Шахтер".
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