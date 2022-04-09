ФК "Шахтер" вышел на матч в футболках с названиями украинских городов, которые бомбили россияне
9 апреля футбольная команда вышла на матч в Греции против пирейского "Олимпиакоса"
Игру транслируют на youtube "Шахтера".
Футболисты вышли на поле в футболках с названиями 10 городов, сопротивлявшихся вторжению России в Украину. Это Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка и Николаев.
Матч благотворительный, деньги направят на помощь жителям Украины. Соперник Шахтера – 46-кратный чемпион Греции.
- Напомним, футболист Ярослав Ракицкий, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину расторг контракт с санкт-петербургским "Зенитом", возвращается в "Шахтер".
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