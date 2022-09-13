Зюганов публично заявил, что в Украине не спецоперация, а война
Спецоперация переросла в полноценную войну. Требуется мобилизация сил и ресурсов. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании в госдуме во вторник, 13 сентября
Соответствующее видео с выступлением Зюганова опубликовано на youtube-канале.
Зюганов призвал к всеобщей мобилизации в России.
"Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права . Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", - сказал Зюганов.
- Напомним, россияне срочно эвакуируют свои семьи из Крыма, - украинская разведка
-
Россия пытается приобрести боеприпасы к "пионам" и "ураганам" у стран Центральной Азии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.81
Покупка 39.81Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.9
- Актуальное
- Важное