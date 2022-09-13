Зюганов публично заявил, что в Украине не спецоперация, а война

Соответствующее видео с выступлением Зюганова опубликовано на youtube-канале.

Зюганов призвал к всеобщей мобилизации в России.

"Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права . Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", - сказал Зюганов.

Напомним, россияне срочно эвакуируют свои семьи из Крыма, - украинская разведка

Россия пытается приобрести боеприпасы к "пионам" и "ураганам" у стран Центральной Азии.

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