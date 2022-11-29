Пробегал нынче скверик на Позняках: там где-то десяток кафе на маленьком пятачке.

Как раз выключили свет.

И к детским голосам, которые там доминируют даже в такую гадкую погоду как сейчас, добавлялось ритмичное и слаженное дыр-дыр-дыр.

Этот хор генераторов, именно сейчас, звучал как большой (и величественный) аудиофак Кремлю.

Нам хватило тридцать лет без вас, чтобы политическая свобода и экономическая воля возродили хозяина. И звук тысяч генераторов, который этой осенью раздается по всей Украине, — это песня кулаков.

Ничего у вас, суки, не получилось — вы положили в землю миллионы, убивали самых рукастых, инициативных, трудолюбивых.

Но хватило нам тридцать лет без вас, чтобы политическая свобода и экономическая воля возродила хозяина.

И звук тысяч генераторов, которые этой осенью раздаются по всей Украине, — это песня кулаков.

Новых в память о стариках.

Мы все это переживем: вы нас не убьете, вы нас сделаете сильнее.

И мы станем для вас навеки не просто враждебной страной, а другой планетой.

Вы будете наблюдать за нашим квантовым прыжком, как макаки за самолетом в небе. Вы даже не будете понимать, что это пролетело над вами

Вы будете наблюдать за нашим квантовым прыжком, как макаки за самолетом в небе.

Вы даже не понимаете, что это пролетело над вами.

У вас не будет времени думать об этом, потому что будете убивать друг друга за право погрызть кору на дереве.

И это будет справедливая расплата за страшное преступление убийства голодом.