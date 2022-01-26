Звонят под видом работников банков: украинцев предупредили о преступной схеме с тысячей за вакцинацию

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.



Злоумышленники предлагают людям перевести деньги за вакцинацию с виртуальной карты на основной банковский счет гражданина (карту любого банка). Так они выманивают личные данные и номера карт, а затем списывают с них деньги.



Жертвой такой схемы уже стал 48-летний житель Одессы, у которого похитили 1 800 грн с банковской карты, когда тот предоставил мошенникам персональную информацию.



Полицейские открыли производство по факту мошенничества и расследуют дело.

Напомним, 11 января в Ровно разоблачили схему хищения более 400 тыс. грн "ковидных денег".