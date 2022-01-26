Звонят под видом работников банков: украинцев предупредили о преступной схеме с тысячей за вакцинацию
В Одесской области мошенники придумали преступную схему с "ководной тысячей" - они звонят людям под видом работников банков
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Злоумышленники предлагают людям перевести деньги за вакцинацию с виртуальной карты на основной банковский счет гражданина (карту любого банка). Так они выманивают личные данные и номера карт, а затем списывают с них деньги.
Жертвой такой схемы уже стал 48-летний житель Одессы, у которого похитили 1 800 грн с банковской карты, когда тот предоставил мошенникам персональную информацию.
Полицейские открыли производство по факту мошенничества и расследуют дело.
- Напомним, 11 января в Ровно разоблачили схему хищения более 400 тыс. грн "ковидных денег".
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