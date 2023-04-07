Звонок в Киев больше нужен Си, чем Зеленскому
Говорят, что президент Макрон убедил Си Цзиньпина набрать Зеленского, а тот пообещал это сделать, когда придет подходящее время!
Заклинание этого телефонного разговора чем-то напоминает проведение какого-нибудь народного обряда.
Каждый призывающий весну тот, безусловно, молодец. А идущий "кривого танца", безусловно, чем-то занимается.
Разница состоит в том, что народные обряды несут людям радость и утешение.
Лучше бы Си Путину позвонил и сказал, что неувядающая дружба закончилась, а из Украины надо убраться. Именно тогда сразу бы возникли очень дельные и очень благоприятные для всего мира обстоятельства
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А телефонный звонок Си к Владимиру Зеленскому еще и в "подходящее для китайского лидера время" (sic!) ничего такого в принципе принести не может и, если честно, больше нужен Си, а не Украине.
Лучше бы он Путину позвонил и сказал, что неувядающая дружба закончилась, а из Украины надо убраться. Именно тогда сразу возникли бы очень подходящие и очень благоприятные для всего мира обстоятельства. Тут же.
Об авторе. Даниил Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике
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