"Звонок или россиянам, или Макею – это госизмена": Бурба заявил, что украинские власти рассказали МИД Беларуси о спецоперации вагнеровцев

Об этом он сказал в интервью УП.



"Смотрите, как бы ни было, звонок или россиянам, или Макею - это государственная измена. Что такое государственная измена? Это передача сведений, составляющих гостайну, иностранной стороне, врагу. Возможно, тот агент российский, если бы сразу позвонил россиянам, это было бы явно. То есть агентура в Офисе – действительно грамотная, толковая, но работает не так открыто", - сказал он.



Бурба считает, что в Офисе президента действительно есть российские агенты, так или иначе слившие информацию о спецоперации. Он подтвердил, что между Украиной и Беларусью была договоренность о том, что белорусы передадут задержанных наемников Украине.



"По моим данным, через два дня прибыли сотрудники ФСБ и сказали: а какие претензии? Вы задержали наших граждан. Какое преступление россияне совершили против Беларуси? Преступления нет, правильно? Россияне, по моим данным, спросили: да а зачем было так увлекать? И тут начинается самое интересное: теперь Беларусь, имея огромный козырь, звонит по телефону нашему военно-политическому руководству и говорит: "Мы проверили, россияне должны вылетать из Беларуси - вот билеты. Украинцы, вы нас не обманывали, когда говорили, что боевики ехали к нам на беспорядки? - рассказал Бурба.



Бурба добавил, что идея сделки появилась в 2018 году, тогда же создали специальную группу. Украинские разведчики получили возможность проникнуть в руководящий состав одного из российских ПИК под названием "МАР".



"Мы не просто смогли управлять ею, мы еще и смогли проникнуть в специальные службы России, которые осуществляли надзор за компанией. Мы могли координировать военную компанию и смотреть, как за ней наблюдают спецслужбы России. На конец 2018 – начало 2019 года мы подумали: а давайте попробуем не просто знать, какие планы у военной компании. Давайте попробуем подкорректировать их таким образом, чтобы это могло обеспечить документирование преступных действий. И использовать это в будущем как доказательства наших дел в международных судах", - отметил он.



После победы Зеленского на выборах Бурба отметил, что докладывал ему о ходе операции – коммуникация продолжалась вплоть до самой спецоперации. С апреля 2020 г. на докладах о ходе операции кроме президента были еще и другие лица.



23 июля Бурба вместе с заместителем председателя СБУ Русланом Баранецким прибыли в ОП на очередной доклад, но у них была встреча с Ермаком, который передал слова Зеленского о необходимости отсрочить операцию.



"Он прослушал от нас доклад о невозможности переноса, докладчиком был я. Потому что чем больше боевики с каждой минутой оставались в Москве, тем больше были шансы попасть в поле зрения сотрудников контрразведки ФСБ. Ермак также выходил из кабинета и докладывал президенту, по его словам. .Спустя некоторое время получили с Баренецким команду перенести вылет на среду, 29 числа", - объяснил экс-руководитель ГУР.

Напомним, 17 ноября 2021 года международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

18 ноября 2021 года шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал , что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПВК Вагнера.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.

Впоследствии бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил , что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb