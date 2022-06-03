"Звонки к террористу". Даля Грибаускайте осудила политиков, общающихся с Путиным
Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте осудила лидеров некоторых европейских государств, которые звонят Владимиру Путину
Об этом сообщает LRT .
"Когда начинается война, то нет переговоров, есть война. И я с начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле боя", – сказала экс-президент.
Грибаускайте подчеркнула, что сейчас, не будучи на официальном посту, может сказать откровенно: "звонки президенту России должны оцениваться как звонки террористу. Путин – это убийца и агрессор".
Экс-президент отметила, что перед мировыми лидерами в ситуации российского вторжения в Украину было два пути: либо принимать непосредственное участие в войне, либо предоставлять Украине "адекватное, необходимое, современное оружие".
Бывшая президент Литвы отметила, что Европа избрала второй путь, однако из-за неудовлетворительных темпов поставки оружия Россия осуществляет медленное продвижение.
"Пока выбрали второй путь, но он проходит с опозданием, поставляют недостаточно современное оружие, последствия этого мы видим. Мы видим, что Россия медленно, но пробивается в восточной части вперед, в обоих направлениях, в том числе и украинцы терпят огромные потери – как людей, так и техники", – подытожила Даля Грибаускайте.
- 3 июня премьер Люксембурга назвал неприемлемыми уступки Венгрии по поводу санкций против России.
- Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что Украине нужно самой определять рамки победы над Россией.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма не стоит привязывать к переговорному процессу с Россией по прекращению войны, также против силового способа возвращения этих территорий , ведь тогда десятки тысяч украинских воинов погибнут
- Руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Wall Street Journal , что Украина продолжит боевые действия до вытеснения российских оккупантов со всей своей территории, включая Крым .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное