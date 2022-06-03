Об этом сообщает LRT .

"Когда начинается война, то нет переговоров, есть война. И я с начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле боя", – сказала экс-президент.

Грибаускайте подчеркнула, что сейчас, не будучи на официальном посту, может сказать откровенно: "звонки президенту России должны оцениваться как звонки террористу. Путин – это убийца и агрессор".

Экс-президент отметила, что перед мировыми лидерами в ситуации российского вторжения в Украину было два пути: либо принимать непосредственное участие в войне, либо предоставлять Украине "адекватное, необходимое, современное оружие".

Бывшая президент Литвы отметила, что Европа избрала второй путь, однако из-за неудовлетворительных темпов поставки оружия Россия осуществляет медленное продвижение.

"Пока выбрали второй путь, но он проходит с опозданием, поставляют недостаточно современное оружие, последствия этого мы видим. Мы видим, что Россия медленно, но пробивается в восточной части вперед, в обоих направлениях, в том числе и украинцы терпят огромные потери – как людей, так и техники", – подытожила Даля Грибаускайте.

3 июня премьер Люксембурга назвал неприемлемыми уступки Венгрии по поводу санкций против России.

Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что Украине нужно самой определять рамки победы над Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма не стоит привязывать к переговорному процессу с Россией по прекращению войны, также против силового способа возвращения этих территорий , ведь тогда десятки тысяч украинских воинов погибнут

Руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Wall Street Journal , что Украина продолжит боевые действия до вытеснения российских оккупантов со всей своей территории, включая Крым .

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