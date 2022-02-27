"Звоните и выражайте чувства": украинские кибервойска сломали справочники с телефонами высшего руководства РФ

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.



"Украинские кибервойска сломали Кремль и вытащили базу контактов российских чиновников. Там телефоны и эмейлы. Звоните и пишите этим подонкам все, что о них думаете", - говорится в сообщении.



Он отмечает, что контактов много, поэтому специалисты разработали специальный бот в Telegram.



"И не стесняйтесь в высказываниях", - подчеркнул Андрусив.



