"Звоните и выражайте чувства": украинские кибервойска сломали справочники с телефонами высшего руководства РФ
Украинские кибервойска сломали базу контактов российских чиновников и предлагают украинцам через телеграмм бот выбирать контакты и звонить по телефону или писать, чтобы "сказать о своих чувствах и мыслях"
Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.
"Украинские кибервойска сломали Кремль и вытащили базу контактов российских чиновников. Там телефоны и эмейлы. Звоните и пишите этим подонкам все, что о них думаете", - говорится в сообщении.
Он отмечает, что контактов много, поэтому специалисты разработали специальный бот в Telegram.
"И не стесняйтесь в высказываниях", - подчеркнул Андрусив.
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