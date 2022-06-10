Звонили по телефону домой: украинские беженцы в марте увеличили мобильный трафик в 7 раз
Миллионы украинских беженцев, которые звонили родным, друзьям и близким в марте, увеличили количество минут телефонных разговоров в семь раз
Об этом пишет Light Reading.
По данным издания, в марте объем входящих международных голосовых минут составил 70 миллионов по сравнению с 10 миллионами предыдущего месяца.
Статистика была записана разными операторами на i3forum insights, базу данных рынка международных голосовых услуг. Среди операторов, предоставляющих данные, были BICS, BTS, iBasis, Orange, Tata Communications, Sparkle, Telefónica и Telstra. Платформа для сбора данных i3forum управляет TeleGeography.
"Голосовые услуги были жизненно важными для создания личного тесного общения между друзьями и семьями, разведенными из-за кризиса в Украине", – сказал Седрик Годин, временный глава i3forum.
По данным ООН, в Европе остаются более 4 млн. украинцев. Компания Light Reading сообщает, что украинцы могут приобрести SIM-карты за границей, позволяющие звонки домой бесплатно или со значительной скидкой.
Это означает, что операторы мобильных сетей Украины несут большие финансовые потери из-за бесплатных голосовых звонков. Комиссар Украины по телекоммуникациям Лилия Малон недавно сообщила Light Reading, что международная финансовая помощь необходима для сетевых операторов страны. В рамках ужесточения давления на Россию Мелон также хочет блокировать российских операторов в Европейском Союзе.
"Это было бы тревожным звонком для россиян, потому что тогда им придется рассмотреть причины, почему они больше не могут пользоваться своим мобильным телефоном в ЕС. И если россияне не могут получить услуги роуминга в Европе, значит им придется покупать местные SIM-. карты и платить деньги европейским операторам, а не российским", - сказала она.
- Если активные боевые действия в Украине продлятся до конца года, количество граждан, выехавших из страны, может составить около 5 миллионов. Такое мнение озвучила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птицы НАН Украины Элла Либанова.
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