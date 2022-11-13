"Звон плывет над Россией. Пробуждается матушка Русь". СБУ проверяет подлинность видео церковного пения, якобы снятого в Киево-Печерской Лавре
Украинские центральные органы государственной власти отреагировали на размещенную в сети запись церковного пения в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, во время которого славится страна-агрессор
Такое видео вечером в субботу, 13 ноября 2022, обнародовал священник Православной церкви Украины Михаил Омелян.
Он назвал источник происхождения видео и место съемки.
"Видео получил от выпускника КПБА (Киевской православной богословской академии, – ред.), который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре", - отметил Омелян.
На 24-секундном видео слышно, как церковный хор поет:
"Звон плывет, плывет над Россией,
Пробуждается Матушка – Русь".
Читайте также: Николай Княжицкий. В Украине нужно запретить Русскую православную церковь
В воскресенье, 13 ноября 2022 года, с заявлениями по данному видео выступили руководители Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и Службы безопасности Украины Игорь Малюк.
"С ситуацией по видео со службы УПЦ (Московского патриархата, - ред.) в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, обнародованного отцом Михаилом Омеляном из ПЦУ, по обращению ГЭСС (Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, - ред.) уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины", - подчеркнул Ткаченко у себя в ТГ-канале.
"Сейчас в первую очередь важно установить подлинность видео. От этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия. В случае, если видео является аутентичным, мы призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ", - добавил министр культуры.
Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина
Временно исполняющий обязанности главы СБ Украины Василий Малюк тоже заверяет, что эта ситуация не останется без ответной реакции.
"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения Матушки-Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил глава СБУ.
Справка
По данным портала "Религиозно-информационная служба Украины", полностью этот песнопение РПЦ звучит следующим образом:
"Песнь Богородице
Богородица, Богородица, Матерь света, любви и добра
Ты надежда моя, Богородице и чудесных прозрений пора.
Богородица, Богородица, как люблю Тебя всей душой,
Ты звезда моя, и заря моя, ты луч света в жизни земной.
Пред иконою, пред лампадой низко в пояс Тебя поклонюсь
Пред Владычицей и Отрадой со слезами опять помолюсь.
Ты прости меня, и спаси меня в мое нелегкое время неземной
От врагов моих защити меня,огради нерушимой стеной.
И о детях моих, Богородице, перед Сыном Твоим помолись
Ты прости нас всех, Богородица, и на Страшном Суде заступись.
Всех скорбящих радость небесная, всех погибших взыскание снова,
И невеста Ты невестная, и надежда моя и любовь.
Ты знамение, и Споручица, Ты помощница нам на пути,
И покров Ты мой, и Заступница и целитель каких не найти.
Богородица, Богородица, Живоносный источник чудес,
Вся Святая Русь Тебе молится и долины и горы, и лес.
И "Донская" Ты и "Казанская", и "Ахтырская", - все Вы со мной,
И "Владимирская", "Валаамская" и "Державная" над страной.
По Московии, по Рязанщине, и по Киевской стороне,
По Уралу, Сибири и Брянщине освящаются храмы Тебя.
Купола, Купола в небо синее, колокольни считать не берусь,
Звон плывет, плывет над Россиею пробуждается Матушка -Русь".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное