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"Звон плывет над Россией. Пробуждается матушка Русь". СБУ проверяет подлинность видео церковного пения, якобы снятого в Киево-Печерской Лавре

13 ноября, 2022 воскресенье
15:51
Общество

Украинские центральные органы государственной власти отреагировали на размещенную в сети запись церковного пения в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, во время которого славится страна-агрессор

Такое видео вечером в субботу, 13 ноября 2022, обнародовал священник Православной церкви Украины Михаил Омелян.

Он назвал источник происхождения видео и место съемки.

"Видео получил от выпускника КПБА (Киевской православной богословской академии, – ред.), который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре", - отметил Омелян.

На 24-секундном видео слышно, как церковный хор поет:

"Звон плывет, плывет над Россией,

Пробуждается Матушка – Русь".

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В воскресенье, 13 ноября 2022 года, с заявлениями по данному видео выступили руководители Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и Службы безопасности Украины Игорь Малюк.

"С ситуацией по видео со службы УПЦ (Московского патриархата, - ред.) в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, обнародованного отцом Михаилом Омеляном из ПЦУ, по обращению ГЭСС (Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, - ред.) уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины", - подчеркнул Ткаченко у себя в ТГ-канале.

"Сейчас в первую очередь важно установить подлинность видео. От этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия. В случае, если видео является аутентичным, мы призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ", - добавил министр культуры.

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Временно исполняющий обязанности главы  СБ Украины Василий Малюк тоже заверяет, что эта ситуация не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения Матушки-Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил глава СБУ.

Справка

По данным портала "Религиозно-информационная служба Украины", полностью этот песнопение РПЦ звучит следующим образом:

"Песнь Богородице

Богородица, Богородица, Матерь света, любви и добра

Ты надежда моя, Богородице и чудесных прозрений пора.

Богородица, Богородица, как люблю Тебя всей душой,

Ты звезда моя, и заря моя, ты луч света в жизни земной.

Пред иконою, пред лампадой низко в пояс Тебя поклонюсь

Пред Владычицей и Отрадой со слезами опять помолюсь.
Ты прости меня, и спаси меня в мое нелегкое время неземной

От врагов моих защити меня,огради нерушимой стеной.
И о детях моих, Богородице, перед Сыном Твоим помолись

Ты прости нас всех, Богородица, и на Страшном Суде заступись.
Всех скорбящих радость небесная, всех погибших взыскание снова,

И невеста Ты невестная, и надежда моя и любовь.

Ты знамение, и Споручица, Ты помощница нам на пути,
И покров Ты мой, и Заступница и целитель каких не найти.

Богородица, Богородица, Живоносный источник чудес,

Вся Святая Русь Тебе молится и долины и горы, и лес.
И "Донская" Ты и "Казанская", и "Ахтырская", - все Вы со мной,

И "Владимирская", "Валаамская" и "Державная" над страной.
По Московии, по Рязанщине, и по Киевской стороне,

По Уралу, Сибири и Брянщине освящаются храмы Тебя.
Купола, Купола в небо синее, колокольни считать не берусь,

Звон плывет, плывет над Россиею пробуждается Матушка -Русь".

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