Несколько мнений о паспорте и оправдании.

Реакция МПвУ на скандал с российским паспортом м. Онуфрия напоминает мне реакцию на "звон плывет…".

Тогда:

1. Сразу объявили фейком.

2. Начали писать в сети "А вы готовы извиниться за фейк?" или даже "за провокацию".

3. Как только было доказано, что пение было, и было именно сейчас, а не когда-то, и что там такое пели регулярно — от МПвУ выпустили нелепое оправдание, что "ну это немножко так, но на самом деле все надо понимать совсем по другому, и мы за Украину, а все остальные — клеветники".

Как только было доказано, что пение было, и было именно теперь, а не кто-нибудь, и что там такое пели регулярно — от МПвУ выпустили несуразное оправдание, что "ну это немножко так, но на самом деле все надо понимать совсем по другому, и мы за Украину, а все остальные — клеветники"

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4. Те, кто день перед этим громко писали о "фейке" и "требовали извинений" - тихонько вытерли сообщения и сделали вид, что ничего такого и не было, а "звон" - это "досадное недоразумение".

Теперь вижу то же самое.

1. Информотдел МПвУ отрицает сам факт наличия гражданства РФ в м. Онуфрия.

2. Верные чада пишут гневные сообщения о фейке и провокации.

3. Но уже через день оказывается, что это не фейк.

4. Поэтому м. Онуфрий лично распространяет сбивчивое объяснение, что он "считает себя гражданином Украины", а вопросом паспорта "не интересовался". Просто хотел "завершить жизнь в Троице-Сергиевой Лавре".

В сухом остатке:

1. Наличие паспорта и гражданства РФ в м. Онуфрия – бесспорный факт. Он официально его не прекратил, и получение загранпаспортов РФ только подтверждает это.

2. Оправдания, озвученные г. Онуфрием, лишь усугубляют всю ситуацию. Он признает глубокую ментальную и духовную зависимость себя от России. Для него Лавра в России — вожделенный раёк.

Оправдания, озвученные г. Онуфрием, лишь усугубляют всю ситуацию. Он признает глубокую ментальную и духовную зависимость себя от России. Для него Лавра в России — вожделенный райок

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Я давно убежден, что для Гундяева "русский мир" – лишь технология сохранения и распространения власти, сам он в эту всю лабуду не верит.

А вот м. Онуфрий верит. Искренне. От души. И своим заявлением (а стиль и выражения в нем – 100% указывают на его личное авторство, это не подготовленный юристами или помощниками текст, а именно его живой язык и мнение) м. Онуфрий только все это свидетельствует.

3. Что действительно гораздо хуже для структуры, которую он пока возглавляет, чем российский паспорт.

У него не только гражданство российское, у него ментальная зависимость от "русского мира", от которой он не только не избавился, но наоборот — ценит и лелеет ее, как нечто особенно важное.

Может быть, всем будет лучше, и г. Онуфрию в первую очередь, если его давняя мечта сбудется, и он вместо того, чтобы упрямством разрушать авторитет Православия в Украине — поедет в свой желанный раёк под Москвой? И будет там тем, кем так хочет, чтобы его воспринимали русским монахом-молитвенником.

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Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ

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