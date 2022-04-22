Звезды американских комиксов собирают деньги для беженцев из Украины
Редактор комиксов Скотт Данбиер из США собрал команду людей из американской индустрии комиксов для сотрудничества над специальной серией, чтобы собрать деньги для вынужденно переселенных людей из Украины
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что команда создана лучшими писателями, художниками, колористами, литераторами, дизайнерами и редакторами, которые мог найти Данбиер создала "Комиксы для Украины: семена подсолнечника". Книга содержит 96 страниц.
Из-за продаж планируют собрать 200-500 тыс. долларов США. Их направят организации, расположенной в Лос-Анджелесе и собирающие деньги для украинских беженцев.
По состоянию на четверг 21 апреля через три дня после запуска проекта комикс собрал 78 000 долларов на краудфандинговом сайте Zoop.
"Это в основном я был приклеен к телевизору, глядя на ужас, развертывание жестокостей и просто чувствуя, что я должен что-то делать. И, знаете, потом это щелкнуло. Я подумал, что, возможно, это поможет", - сказал Данбир.
Переднюю часть издания в твердой обложке, продаваемой за 60 долларов, нарисовал Алекс Росс, один из самых известных художников обложки в индустрии, на котором украинец в сине-желтом наряде стоит против безликого гиганта, размахивающего серпом и молотом.
Три разных мягких переплета, которые продаются за 40 долларов за каждую, были разработаны тремя другими тяжелыми ударами: Артуром Адамсом, Дэйвом Джонсоном и Биллом Сенкевичем.
"Если я могу засунуть палец в глаза или наступить на хулигана и толкнуть его, мне нравится такое. Я презираю Путина",- сказал Сенкевич.
На его обложке изображен украинец со щитом и мечом перед гигантским медведем с окровавленным носом, удивленно встречающим сопротивление. Меч проткнул плюшевого мишку, похожего на президента России Владимира Путина.
- Напомним, Байден анонсировал новую программу, которая должна упростить въезд украинских беженцев в США.
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