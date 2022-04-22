Звезды американских комиксов собирают деньги для беженцев из Украины

Об этом пишет Reuters.



Издание сообщает, что команда создана лучшими писателями, художниками, колористами, литераторами, дизайнерами и редакторами, которые мог найти Данбиер создала "Комиксы для Украины: семена подсолнечника". Книга содержит 96 страниц.



Из-за продаж планируют собрать 200-500 тыс. долларов США. Их направят организации, расположенной в Лос-Анджелесе и собирающие деньги для украинских беженцев.



По состоянию на четверг 21 апреля через три дня после запуска проекта комикс собрал 78 000 долларов на краудфандинговом сайте Zoop.



"Это в основном я был приклеен к телевизору, глядя на ужас, развертывание жестокостей и просто чувствуя, что я должен что-то делать. И, знаете, потом это щелкнуло. Я подумал, что, возможно, это поможет", - сказал Данбир.



Переднюю часть издания в твердой обложке, продаваемой за 60 долларов, нарисовал Алекс Росс, один из самых известных художников обложки в индустрии, на котором украинец в сине-желтом наряде стоит против безликого гиганта, размахивающего серпом и молотом.



Три разных мягких переплета, которые продаются за 40 долларов за каждую, были разработаны тремя другими тяжелыми ударами: Артуром Адамсом, Дэйвом Джонсоном и Биллом Сенкевичем.



"Если я могу засунуть палец в глаза или наступить на хулигана и толкнуть его, мне нравится такое. Я презираю Путина",- сказал Сенкевич.



На его обложке изображен украинец со щитом и мечом перед гигантским медведем с окровавленным носом, удивленно встречающим сопротивление. Меч проткнул плюшевого мишку, похожего на президента России Владимира Путина.

Напомним, Байден анонсировал новую программу, которая должна упростить въезд украинских беженцев в США.