Звезду UFC Макгрегора обвинили, что он сломал нос диджею в день, когда крестил сына в Ватикане
Итальянский диджей и телеведущий Франческо Факкинетти заявил, что ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор сломал ему нос в ночном клубе в Риме
Об этом Факинетти сообщил в Сторис в Instagram .
По словам Факкинетти, известного как Dj Francesco, ирландец ударил его по лицу в ночном клубе и сломал ему нос. Инцидент произошел через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане.
"В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор. Очень знаменитый боец ударил меня кулаком в лицо, сломал нос на глазах у десятка свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без всякой мотивации", - рассказал Факкинетти.
Он добавил, что общался с МакГрегором более 2:00 часов, поэтому инцидент стал для него полной неожиданностью.
"Мы разговаривали более 2 часов, и нам тоже было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокая и опасная. Я случайно получил удар - такой удар может добраться любому: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора Макгрегора", - сказал Факкинетти.
- 15 августа 2019 года стало известно, что Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчины, который отказался с ним выпить в пабе.
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