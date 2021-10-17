Звезду UFC Макгрегора обвинили, что он сломал нос диджею в день, когда крестил сына в Ватикане

Об этом Факинетти сообщил в Сторис в Instagram .

По словам Факкинетти, известного как Dj Francesco, ирландец ударил его по лицу в ночном клубе и сломал ему нос. Инцидент произошел через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане.

"В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор. Очень знаменитый боец ударил меня кулаком в лицо, сломал нос на глазах у десятка свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без всякой мотивации", - рассказал Факкинетти.

Он добавил, что общался с МакГрегором более 2:00 часов, поэтому инцидент стал для него полной неожиданностью.

"Мы разговаривали более 2 часов, и нам тоже было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокая и опасная. Я случайно получил удар - такой удар может добраться любому: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора Макгрегора", - сказал Факкинетти.