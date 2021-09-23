Звездный тренер предупредил, что Усика "ограбят" в бою с Джошуа

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Тедди Атласа, который работал с легендарным американским боксером Майком Тайсоном и тренировал украинца Александра Гвоздика, Александру Усику будет трудно рассчитывать на справедливое решение, если бой против Джошуа продлится все 12 раундов.

"Чего я жду от боя? Как Усик, украинский парень, может получить справедливое решение в Лондоне? Как он может получить решение, если он победит? Это не будет легко, но если он победит, как ему могут поднять руку и назвать чемпионом Как такое может случиться? Еще раз, говорим правду. Наш спорт коррумпированный ", - сказал Атлас.

Он добавил, что с большим интересом ждет боя Джошуа - Усик, но опасается, что впечатление от него испортит судейство.

"Это будет очень интересный бой. Но я не хочу слышать чушь, что ты должен быть на голову сильнее чемпиона. Не хочу слышать эту дрянь. Раз ты выиграл - значит выиграл", - возмутился Атлас.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).