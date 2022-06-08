Звездный реслер Джон Сина встретился с особым фанатом, беженцем из Мариуполя
Джон Сина встретился с украинским юношей с синдромом Дауна, покинувшим родину после российского вторжения
Об этом сообщило британское издание The Daily Mail.19-летний Миша Рогожин является фанатом Джона Сины и имел много плакатов с реслером в мариупольской квартире, пока российские войска не разбомбили дом.
Мама парня рассказывает, что помогала сыну пережить переезд из Украины, вдохновляя его рассказами, что в конце путешествия Миша может встретить суперзвезду реслинга. Поэтому он расстроился, когда прибыл в Нидерланды в мае и не встретил там своего кумира.
Сина прочитал о Рогожине в статье The Wall Street Journal, исследовавшей влияние войны на людей с ограниченными возможностями, и отправился в Гейзен в Нидерландах, чтобы встретиться с украинскими беженцами.
"У меня было три выходных дня как раз тогда, когда прочитал историю Миши и его мамы. Я был от них в часе лета, поэтому решил: едем и проведем вечер за игрой в конструктор и поеданием торта. Это – особый вечер, потому что речь идет об особых новых друзьях, с которыми мне удалось познакомиться, - говорит спортсмен.
Сина посетил Рогожиных в центре для беженцев близ Амстердама, где временно находится семья. Он подарил Мише пояс чемпиона WWE и сувениры со своей символикой. Кроме того, реслер выразил восхищение мужеством и настойчивостью Миши и его мамы, что позволило не потерять положительных эмоций даже в самые сложные времена.
- Напомним, 4 июня в Ватикане была выпущена серебряная монета в поддержку Украины.
- 2 июня испанская почта выпустила в поддержку Украины марку.
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