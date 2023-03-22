Звездный конкурент Мудрика отказался уходить из "Челси"
Арендованный у "Атлетико" форвард "Челси" Жоау Феликс не собирается возвращаться в испанский клуб
Об этом сообщает португальский инсайдер Педру Алмейду.
По информации источника, 23-летний Феликс уже сообщил представителям "Атлетико" о своем решении – у него нет желания возвращаться в Испанию.
Аренда футболиста рассчитана на завершение текущего сезона. Ранее сообщалось, что мадридцы готовы продать Жоау Феликсу за 140 млн евро.
После своего трансфера в "Челси" Феликс сыграл 7 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Португалец является конкурентом Михаила Мудрика за место в атаке.
- 17 марта Transfermarkt признал полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика самым дорогим футболистом в истории Украины.
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