Звездный конкурент Мудрика отказался уходить из "Челси"

Об этом сообщает португальский инсайдер Педру Алмейду.

По информации источника, 23-летний Феликс уже сообщил представителям "Атлетико" о своем решении – у него нет желания возвращаться в Испанию.

Аренда футболиста рассчитана на завершение текущего сезона. Ранее сообщалось, что мадридцы готовы продать Жоау Феликсу за 140 млн евро.

После своего трансфера в "Челси" Феликс сыграл 7 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Португалец является конкурентом Михаила Мудрика за место в атаке.

???? João #Felix ha already informed Atlético Madrid, что он не собирается возвращаться к английскому клубу, когда его попадет в Chelsea ends. ⛔️???????? pic.twitter.com/qIignA9hqW - Pedro Almeida (@pedrogva6) 22 марта, 2023