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Главная Спорт Звездный футболист объявил об окончании карьеры в сборной Украины

Звездный футболист объявил об окончании карьеры в сборной Украины

19 августа, 2021 четверг
17:40
Спорт Марлос

Полузащитник "Шахтера" Марлос объявил об окончании карьеры в сборной Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

33-летний Марлос больше не будет играть за сборную Украины.

"Я иду из сборной Украины. Печально говорить об этом, но наступил момент, когда нельзя сделать. Мало кто знает, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями ", - сказал Марлос.

Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019.

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Марлос
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