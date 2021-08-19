Звездный футболист объявил об окончании карьеры в сборной Украины
Полузащитник "Шахтера" Марлос объявил об окончании карьеры в сборной Украины по футболу
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
33-летний Марлос больше не будет играть за сборную Украины.
"Я иду из сборной Украины. Печально говорить об этом, но наступил момент, когда нельзя сделать. Мало кто знает, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями ", - сказал Марлос.
Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019.
- Напомним, 15 июня футболист сборной Украины Илья Забарный опроверг слухи о конфликте партнеров по команде - Андрея Ярмоленко и Марлоса.
- 18 августа Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- После этого и.о. главного тренера сборной Александр Петраков назвал имена футболистов, которых довызвал на сентябрьский сбор национальной команды.
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