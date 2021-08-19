Звездный футболист объявил об окончании карьеры в сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



33-летний Марлос больше не будет играть за сборную Украины.



"Я иду из сборной Украины. Печально говорить об этом, но наступил момент, когда нельзя сделать. Мало кто знает, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями ", - сказал Марлос.



Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019.

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