Звездный футболист назвал главную причину, почему Лунин не играет в "Реале"
Звездный защитник Даниель Карвахаль уверен, что главная проблема Андрея Лунина в том, что его конкурент - бельгийский вратарь Тибо Куртуа
Об этом сообщает "Трибуна ".
Карвахаль также заявил, что Андрей Лунин - один из самых профессиональных футболистов, которых он знает.
"Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, много часов. Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира. Поэтому он не так часто играет", – сказал правый защитник "Реала" Даниэль Карвахаль.
Сообщалось, что Лунин разочарован тем, что не получает игровую практику. 22-летний украинец перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
Также Лунин сыграл шесть матчей за национальную команду Украины.
Контракт Андрея Лунина с "Реалом" рассчитан до июня 2024 года.
- Напомним, 19 октября главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин останется в мадридском клубе .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.28Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное