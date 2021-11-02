Звездный футболист назвал главную причину, почему Лунин не играет в "Реале"

Об этом сообщает "Трибуна ".



Карвахаль также заявил, что Андрей Лунин - один из самых профессиональных футболистов, которых он знает.



"Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, много часов. Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира. Поэтому он не так часто играет", – сказал правый защитник "Реала" Даниэль Карвахаль.

Сообщалось, что Лунин разочарован тем, что не получает игровую практику. 22-летний украинец перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".



Также Лунин сыграл шесть матчей за национальную команду Украины.



Контракт Андрея Лунина с "Реалом" рассчитан до июня 2024 года.