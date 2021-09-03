Звездный футболист "Барселоны" нашел неожиданное место продолжения карьеры

Об этом сообщает официальный сайт "Бешикташа ".



"Барселона" и "Бешикташ" договорились об аренде. Соглашение рассчитано на один год, а турецкий клуб выплачивать зарплату Пьянича в размере 2750000 евро за сезон.



Пьянич стал игроком "Барселоны" летом 2020 года. "Ювентус" получил футболиста за 60 млн евро. Босниец сыграл 30 матчей во всех турнирах, в основном выходил на замену.



Сейчас Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 млн евро.

Напомним, 10 августа французский ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .

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