Звездный футболист "Барселоны" нашел неожиданное место продолжения карьеры
Хавбек "Барселоны" Пьянич стал игроком турецкого "Бешикташа"
Об этом сообщает официальный сайт "Бешикташа ".
"Барселона" и "Бешикташ" договорились об аренде. Соглашение рассчитано на один год, а турецкий клуб выплачивать зарплату Пьянича в размере 2750000 евро за сезон.
Пьянич стал игроком "Барселоны" летом 2020 года. "Ювентус" получил футболиста за 60 млн евро. Босниец сыграл 30 матчей во всех турнирах, в основном выходил на замену.
Сейчас Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 млн евро.
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Напомним, 10 августа французский ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .
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