Звездный футболист "Барселоны" может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Об этом сообщает Diario Sport .



Вчера, 2 ноября, "Барселона" сообщила, что Серхио Агуэро не сыграет за испанский клуб в ближайшие 3 месяца из-за проблем с сердцем.



Нападающий переживает за свое будущее из-за неожиданно оказавшихся у него проблем. Аргентинец очень удручен из-за того, что выбыл на столь долгий срок и размышляет над окончанием карьеры.



Его мама и брат, жившие в Мадриде последние два месяца, переедут в Барселону, чтобы поддержать Серхио Агуэро в столь трудный момент.

Врачи диагностировали у Агуэро тахикардию – нарушение сердечного ритма.



В начале августа Агуэро травмировал голень. Из-за повреждений аргентинец пропустил около 10 недель. Форвард бесплатно перешел в "Барселону" этим летом. В этом сезоне Серхио Агуэро уже сыграл за "Барселону" 5 матчей и забил 1 гол.



Раньше защищал цвета "Ман Сити". В составе "горожан" Агуэро пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также завоевал Кубок Англии. Выходил в финал Лиги чемпионов



Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за всю историю клуба - в 390 матчах он забил 260 голов

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