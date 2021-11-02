Звездный футболист "Барселоны" может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Серхио Агуэро может завершить карьеру футболиста из-за проблем с сердцем
Об этом сообщает Diario Sport .
Вчера, 2 ноября, "Барселона" сообщила, что Серхио Агуэро не сыграет за испанский клуб в ближайшие 3 месяца из-за проблем с сердцем.
Нападающий переживает за свое будущее из-за неожиданно оказавшихся у него проблем. Аргентинец очень удручен из-за того, что выбыл на столь долгий срок и размышляет над окончанием карьеры.
Его мама и брат, жившие в Мадриде последние два месяца, переедут в Барселону, чтобы поддержать Серхио Агуэро в столь трудный момент.
Врачи диагностировали у Агуэро тахикардию – нарушение сердечного ритма.
В начале августа Агуэро травмировал голень. Из-за повреждений аргентинец пропустил около 10 недель. Форвард бесплатно перешел в "Барселону" этим летом. В этом сезоне Серхио Агуэро уже сыграл за "Барселону" 5 матчей и забил 1 гол.
Раньше защищал цвета "Ман Сити". В составе "горожан" Агуэро пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также завоевал Кубок Англии. Выходил в финал Лиги чемпионов
Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за всю историю клуба - в 390 матчах он забил 260 голов
- Напомним, 31 мая аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перешел в "Барселону" .
- 9 августа стало известно, что Агуэро не сыграет за испанскую "Барселону" в ближайшие 10 недель.
- 1 ноября сообщалось, что аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро выбыл из-за проблем с сердцем и не сыграет против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.
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