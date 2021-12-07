Звездный американец хочет перехватить у Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает WorldBoxingNews.

Всемирная боксерская ассоциация приняла решение оставить по одному чемпиону в каждом дивизионе, ведь сейчас в каждой категории WBA есть два пояса - "обычный" и "регулярный".

Джервонта Дэвис является "регулярным" чемпионом WBA в легком (до 61,2 кг) и полусреднем весе (до 63,5 кг). Таким образом, американец получит возможность выбирать, с кем из абсолютных чемпионов драться - австралийцем Джорджем Камбососом (до 61,2 кг) или британцем Джошем Тейлором (до 63,5 кг).

На бой с австралийцем также претендует бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко, который спорит за это право с обладателем "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) Дэвином Хейни из США.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.

7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.

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