Звездного британского боксера обвинили в вооруженном нападении

Об этом сообщает British Boxing News .

В конце ноября у экс-чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) якобы возник конфликт с тремя молодыми людьми - Джонни, Чарльзом и Патриком Даннами, о котором в ролике в YouTube рассказал их отец.

По его словам, Джонни во время драки "всадил Сондерса на задницу". Боксеру это не понравилось и он вытащил нож, которым ударил обидчика в руку. После этого боксер достал пистолет и угрожал оружием Патрику Данну. Мужчина сообщил, что в результате инцидента один из его сыновей попал в больницу, а двое других - в полицейский участок.

Сондерс отреагировал на заявления Данна и отрицал все обвинения.

Британец владел титулом WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг), который в мае 2021 года у него отобрал мексиканец Сауль Альварес.