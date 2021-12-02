Звездного британского боксера обвинили в вооруженном нападении
Бывшего чемпиона мира британца Билли Джо Сондерса обвинили в нападении с применением ножа и пистолета
Об этом сообщает British Boxing News .
В конце ноября у экс-чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) якобы возник конфликт с тремя молодыми людьми - Джонни, Чарльзом и Патриком Даннами, о котором в ролике в YouTube рассказал их отец.
По его словам, Джонни во время драки "всадил Сондерса на задницу". Боксеру это не понравилось и он вытащил нож, которым ударил обидчика в руку. После этого боксер достал пистолет и угрожал оружием Патрику Данну. Мужчина сообщил, что в результате инцидента один из его сыновей попал в больницу, а двое других - в полицейский участок.
Сондерс отреагировал на заявления Данна и отрицал все обвинения.
Британец владел титулом WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг), который в мае 2021 года у него отобрал мексиканец Сауль Альварес.
- 9 мая Сауль Альварес победил Билли Джо Сондерса техническим нокаутом и отобрал у него чемпионский титул.
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