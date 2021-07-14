Звездная украинская теннисистка не сыграет на Олимпиаде

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Марта Костюк, которая занимает в мировом рейтинге шестьдесят седьмое место, пропустит Олимпиаду из-за травмы плеча.

Из-за отсутствия Костюк в парном разряде вместе с Элиной Свитолиной в Токио будет выступать Даяна Ястремская. Они также выступят в одиночных соревнованиях.

Кроме этого, среди дуэтов на Олимпиаде Украину будут представлять Людмила Киченок и Надежда Киченок.

19-летняя Марта Костюк является победительницей двух турниров "Большого шлема". В 2017 году украинка выиграла Australian Open и US Open (среди дуэтов с сербкой Ольгой Данилович).

Олимпийский турнир по теннису в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа.