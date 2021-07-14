Звездная украинская теннисистка не сыграет на Олимпиаде
Третья ракетка Украины Марта Костюк пропустит Олимпийские игры в Токио из-за травмы
Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.
Марта Костюк, которая занимает в мировом рейтинге шестьдесят седьмое место, пропустит Олимпиаду из-за травмы плеча.
Из-за отсутствия Костюк в парном разряде вместе с Элиной Свитолиной в Токио будет выступать Даяна Ястремская. Они также выступят в одиночных соревнованиях.
Кроме этого, среди дуэтов на Олимпиаде Украину будут представлять Людмила Киченок и Надежда Киченок.
19-летняя Марта Костюк является победительницей двух турниров "Большого шлема". В 2017 году украинка выиграла Australian Open и US Open (среди дуэтов с сербкой Ольгой Данилович).
Олимпийский турнир по теннису в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа.
- 29 июня сообщалось, что Украину на Олимпиаде-2020 в Токио представят пять теннисисток .
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