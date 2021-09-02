Звездная украинская легкоатлетка рассказала о предложении сменить гражданство

Об этом она рассказала во время трансляции на странице Delta Sport в Instagram.

По словам украинки, ей предлагали выступать за другую страну еще после окончания школы.

"Когда я окончила школу, у меня были предложения уехать в другую страну. На тот период я не видела в этом ничего такого, что мне было бы нужно. С тренером мы пришли к выводу, что и в нашей стране можно достичь высоких результатов. Если будешь прыгать далеко, то достигнешь того, чего ты хочешь ", - рассказала Бех-Романчук.

Она добавила, что переживает невероятные эмоции, когда поднимается флаг и звучит национальный гимн Украины.

"Никогда не думала о том, чтобы ехать выступать за другую страну. Ничего нельзя сравнить с тем, когда на международных стартах поднимаешь флаг своей родной страны, в которой ты родился. Когда играет гимн моей страны - это что-то фантастическое", - сказала легкоатлетка .

Марина Бех-Романчук является вице-чемпионкой мира в прыжках в длину 2019 года.

Напомним, 3 августа Марина Бех-Романчук на Олимпийских играх в Токио сделала пять заступов в финальных соревнованиях по прыжкам в длину и финишировала пятой .

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