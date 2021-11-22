Звездная спортсменка Бех-Романчук взорвала сеть новым сексуальным фото

Новое откровенное фото Бех-Романчук выложила в Instagram.



Легкоатлетка сейчас готовится к зимнему сезону в Португалии. Помимо тренировок Марина Бех-Романчук успевает наслаждаться жарой и отдыхом у бассейна.



Новое фото, где спортсменка позирует в купальнике, буквально взорвало сеть. Фанаты в комментариях не могут удержаться и посылают Бех-Романчук десятки комплиментов.



"Долгожданный выходной :) Как его лучше провести в купальничке у бассейна или лениво весь день в постели?

Что выберешь ты?, - написала легкоатлетка под фотографией.



Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину. Чемпионкой Европы в помещении 2021 года. Участницей Олимпиады-2020.



Фото:

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