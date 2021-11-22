Звездная спортсменка Бех-Романчук взорвала сеть новым сексуальным фото
Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала в сети новое горячее фото
Новое откровенное фото Бех-Романчук выложила в Instagram.
Легкоатлетка сейчас готовится к зимнему сезону в Португалии. Помимо тренировок Марина Бех-Романчук успевает наслаждаться жарой и отдыхом у бассейна.
Новое фото, где спортсменка позирует в купальнике, буквально взорвало сеть. Фанаты в комментариях не могут удержаться и посылают Бех-Романчук десятки комплиментов.
"Долгожданный выходной :) Как его лучше провести в купальничке у бассейна или лениво весь день в постели?
Что выберешь ты?, - написала легкоатлетка под фотографией.
Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину. Чемпионкой Европы в помещении 2021 года. Участницей Олимпиады-2020.
Фото:
- Напомним, 3 августа Марина Бех-Романчук на Олимпийских играх в Токио совершила пять заступов в финальных соревнованиях по прыжкам в длину и финишировала пяткой .
- 2 сентября украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заявила, что в начале карьеры отклонила предложение об изменении гражданства.
- 6 октября легкоатлетка поделилась с фанатами откровенными фото с отдыха.
- 11 ноября Бех-Романчук снялась в новом клипе группы "Антитела".
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